Mulher recusa ajuda policial ao ser agredida por ex, vai para casa dele e aciona 190 após outra agressão

Testemunhas acionaram uma guarnição da Polícia Militar após um suporto caso de violência doméstica na avenida Getúlio Vargas, em Paranaíba. De acordo com o relato, uma jovem de 18 anos teria sido agredida pelo ex-namorado que fugiu do local após cometer o crime. Os policiais ofereceram ajuda e carona à vítima, para que fosse à delegacia fazer o registro da ocorrência, mas a jovem negou. Horas depois ela acionou a polícia dizendo estar na casa do ex e afirmando que havia sido agredida novamente.
Entenda os detalhes da ocorrência: