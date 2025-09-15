Veículos de Comunicação
DUPLO RISCO

Mulher recusa ajuda policial ao ser agredida por ex, vai para casa dele e aciona 190 após outra agressão

O autor das agressões não foi localizado, pois fugiu do local antes da chegada dos policiais nas duas ocasiões

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Na primeira situação, testemunhas acionaram os policiais ao presenciarem a suposta agressão - Foto/ Arquivo RCN 67
Testemunhas acionaram uma guarnição da Polícia Militar após um suporto caso de violência doméstica na avenida Getúlio Vargas, em Paranaíba. De acordo com o relato, uma jovem de 18 anos teria sido agredida pelo ex-namorado que fugiu do local após cometer o crime. Os policiais ofereceram ajuda e carona à vítima, para que fosse à delegacia fazer o registro da ocorrência, mas a jovem negou. Horas depois ela acionou a polícia dizendo estar na casa do ex e afirmando que havia sido agredida novamente.

Entenda os detalhes da ocorrência:

