“Mulheres continuam morrendo por serem mulheres”: delegada alerta para realidade dolorosa

A delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), de Paranaíba, Eva Maira Cogo, afirmou ontem (2) que a Semana Estadual de Combate ao Feminicídio, mais do que um espaço de reflexão, é uma convocação para o compromisso com ações concretas, “diante de uma realidade dolorosa, onde mulheres continuam morrendo por serem mulheres”.

Ao ocupar a tribuna na Câmara Municipal de Vereadores para falar sobre o tema, a policial ressaltou que o feminicídio é a forma mais extrema da violência de gênero. “Sempre que nos deparamos com um feminicídio, nos deparamos com uma pergunta perturbadora: Onde o sistema falhou? Onde nós falhamos?”, questionou.

Ela admitiu o ceticismo de muitos, com mais uma campanha. “Mais uma vez, os mesmos cartazes, os mesmos discursos?” Para ela, “sim, mais uma vez, e tantas vezes quanto for necessário para a mulher identificar que está em meio a um ciclo de violência, o que não é fácil de identificar”, reconheceu.

Para Eva Maira, existe um machismo estrutural que ainda molda as relações, as instituições e as leis, mesmo que de forma disfarçada, fruto de séculos de desigualdades. “Não é da natureza da mulher ser submissa, nem da natureza do homem ser agressivo”, apontou.

Ela revelou estatísticas que mostram um momento crítico. De janeiro a dezembro de 2024, Mato Grosso do Sul registrou 35 feminicídios consumados e 87 tentativas. Este ano, nos cinco primeiros meses, 14 feminicídios foram consumados.

A delegada titular da DAM atua há 11 anos no combate à violência contra a mulher, mas admite que ainda se choca com notícias como a de uma mãe e um bebê de dez meses, mortos pelo pai de forma fria e cruel. “Isso precisa nos chocar e fazer a gente se mover”, enfatizou.

Ela lembrou de um dos casos de tentativa de feminicídio ocorrido em Paranaíba, no dia 17 de maio, quando a vítima foi estrangulada com a utilização de um fio, com lesões extremamente graves no pescoço.

O filho de 1 ano e 4 meses, que chorava próximo à mãe, também foi agredido ao tentar se aproximar dela e ficou com o rosto lesionado, contou a delegada.