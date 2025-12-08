Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

MANIFESTAÇÃO MULHERES VIVAS

Mulheres realizam ato em Paranaíba contra feminicídio e violência de gênero

Mobilização nacional “Levante Mulheres Vivas” reuniu quase uma centena de participantes na Praça da República

Roberto Chamorro

Mulheres se reúnem na Praça da República, em Paranaíba, durante ato do movimento “Levante Mulheres Vivas” contra a violência de gênero.
Mulheres se reúnem na Praça da República, em Paranaíba, durante ato do movimento “Levante Mulheres Vivas” contra a violência de gênero.

Muitas mulheres realizaram, na manhã deste domingo 7), uma manifestação em Paranaíba em protesto contra o aumento dos casos de feminicídio e outras formas de violência contra a mulher. O ato integra o movimento nacional “Levante Mulheres Vivas”, que promoveu manifestações em cidades de 20 estados e no Distrito Federal.

A mobilização foi realizada na Praça da República e reuniu quase uma centena de mulheres, que desfilaram pelo local exibindo cartazes pelo fim da violência. Ao final do ato, diversos pronunciamentos marcaram o evento, revelando a emoção das participantes, entre professoras, funcionárias públicas, profissionais liberais, donas de casa e estudantes.

A presidente da Câmara Municipal, vereadora Wanice Luciana de Oliveira, participou ativamente do movimento. Em sua fala, destacou: “Essa é uma causa que me move há muito tempo. As mulheres não aceitam mais o silêncio, o medo e a violência que tentam nos calar. Como mulher, mãe e filha, quero exigir o fortalecimento da rede e o respeito que é nosso por direito.”

Notícias Relacionadas

A delegada Eva Maira, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba (DAM), ressaltou a importância da mobilização nacional “Levante Mulheres Vivas”, que busca dar visibilidade ao enfrentamento da violência de gênero e reforçar a defesa da vida das mulheres.

Segundo a delegada, é urgente a implementação de políticas públicas efetivas de prevenção, acolhimento e responsabilização dos agressores. Ela destacou ainda que a participação da DAM de Paranaíba na mobilização reafirma o compromisso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul com a proteção das mulheres, a promoção de direitos e o fortalecimento das ações de combate ao feminicídio e à violência doméstica e familiar.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos