Mulheres realizam ato em Paranaíba contra feminicídio e violência de gênero

Muitas mulheres realizaram, na manhã deste domingo 7), uma manifestação em Paranaíba em protesto contra o aumento dos casos de feminicídio e outras formas de violência contra a mulher. O ato integra o movimento nacional “Levante Mulheres Vivas”, que promoveu manifestações em cidades de 20 estados e no Distrito Federal.

A mobilização foi realizada na Praça da República e reuniu quase uma centena de mulheres, que desfilaram pelo local exibindo cartazes pelo fim da violência. Ao final do ato, diversos pronunciamentos marcaram o evento, revelando a emoção das participantes, entre professoras, funcionárias públicas, profissionais liberais, donas de casa e estudantes.

A presidente da Câmara Municipal, vereadora Wanice Luciana de Oliveira, participou ativamente do movimento. Em sua fala, destacou: “Essa é uma causa que me move há muito tempo. As mulheres não aceitam mais o silêncio, o medo e a violência que tentam nos calar. Como mulher, mãe e filha, quero exigir o fortalecimento da rede e o respeito que é nosso por direito.”