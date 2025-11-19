Noite e manhã de prisões em Paranaíba e Inocência têm ameaças, descumprimento de medida protetiva, furto e foragidos capturados

PM prende homem por ameaçar a mãe e descumprir medida protetiva em Paranaíba

A Polícia Militar prendeu, na noite desta terça-feira (18/11), um homem que havia descumprido uma Medida Protetiva de Urgência e ameaçado de morte a própria mãe, no bairro Jardim Redentora, em Paranaíba. A ocorrência foi registrada por volta das 20h28 pelo 13º BPM.

A equipe da Rádio Patrulha 1 foi acionada via 190 após denúncia de que o suspeito, proibido judicialmente de se aproximar da vítima, estava no imóvel realizando ameaças. Os policiais encontraram o homem em frente ao portão, segurando um cabo de vassoura. Ao perceber a chegada da viatura, ele soltou o objeto.

A vítima relatou que o filho já havia ido ao local diversas vezes, batendo no portão e intimidando-a. Ela apresentou a Medida Protetiva aos militares. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil por descumprimento de medida protetiva e ameaça no contexto de violência doméstica.

Foragido da Justiça é recapturado durante abordagem em Inocência

Ainda na tarde de terça-feira (18/11), durante patrulhamento, a Guarnição de Rádio Patrulha da PM de Inocência abordou um homem em atitude suspeita após denúncia anônima. Em checagem, foi constatado que ele possuía mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia para os procedimentos legais.

PM recupera caixa de som furtada de prédio público e prende suspeito