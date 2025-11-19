Noite e manhã de prisões em Paranaíba e Inocência têm ameaças, descumprimento de medida protetiva, furto e foragidos capturados

PM prende homem por ameaçar a mãe e descumprir medida protetiva em Paranaíba
A Polícia Militar prendeu, na noite desta terça-feira (18/11), um homem que havia descumprido uma Medida Protetiva de Urgência e ameaçado de morte a própria mãe, no bairro Jardim Redentora, em Paranaíba. A ocorrência foi registrada por volta das 20h28 pelo 13º BPM.
A equipe da Rádio Patrulha 1 foi acionada via 190 após denúncia de que o suspeito, proibido judicialmente de se aproximar da vítima, estava no imóvel realizando ameaças. Os policiais encontraram o homem em frente ao portão, segurando um cabo de vassoura. Ao perceber a chegada da viatura, ele soltou o objeto.
A vítima relatou que o filho já havia ido ao local diversas vezes, batendo no portão e intimidando-a. Ela apresentou a Medida Protetiva aos militares. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil por descumprimento de medida protetiva e ameaça no contexto de violência doméstica.
Foragido da Justiça é recapturado durante abordagem em Inocência
Ainda na tarde de terça-feira (18/11), durante patrulhamento, a Guarnição de Rádio Patrulha da PM de Inocência abordou um homem em atitude suspeita após denúncia anônima. Em checagem, foi constatado que ele possuía mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia para os procedimentos legais.
PM recupera caixa de som furtada de prédio público e prende suspeito
Na mesma data, a Polícia Militar de Inocência prendeu um homem após receber informação de que ele transitava pela via pública carregando uma caixa de som de procedência duvidosa. Ao ser abordado, o suspeito apresentou versões contraditórias sobre a origem do equipamento.
A caixa de som apresentava sinais de violação de etiqueta patrimonial. Em contato com representantes do Poder Público Municipal, foi confirmado que o Salão do Conviver havia sido arrombado e que o item pertencente ao local havia sido furtado. O homem foi preso e o material recuperado.
Foragido de São Paulo é preso na área central de Inocência
Já na manhã desta quarta-feira (19/11), durante patrulhamento preventivo na região central de Inocência, policiais abordaram um homem em atitude suspeita. Após checagem nos sistemas de segurança, verificou-se que ele era procurado pela Justiça do Estado de São Paulo.
O indivíduo foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
Fonte: 13º BPMMS