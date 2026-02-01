Nova diretoria do Sindicato Rural de Paranaíba toma posse e recebe retroescavadeira

A nova diretoria do Sindicato Rural de Paranaíba tomou posse em sessão solene realizada neste sábado (31), no tatersal do Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira. A cerimônia foi marcada pela entrega simbólica de uma retroescavadeira, posicionada à entrada do local, reforçando o apoio ao fortalecimento da produção rural no município.

O equipamento foi viabilizado por meio de articulação do senador Nelsinho Trad, que participou do evento ao lado do deputado federal Dagoberto Nogueira, do deputado estadual Paulo Corrêa, do ex-deputado estadual Eduardo Rocha e do prefeito de Cassilândia, Rodrigo Freitas.

Representando o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni — atualmente em cargo de direção na Confederação Nacional da Agricultura (CNA) —, o diretor-tesoureiro da entidade, Frederico Stella, participou da solenidade que oficializou a nova diretoria para o mandato de 2025 a 2028, com Gilmar Ferraz Macedo na presidência e Eguimar Dutra de Oliveira como 1º vice-presidente.

Em sua fala, Frederico Stella colocou o Sistema Famasul à disposição do Sindicato Rural de Paranaíba e pediu união aos produtores. “Se houve disputa, ficou na eleição. Não podemos ter divisão. Somos poucos e precisamos de unidade permanente”, destacou. Ele também alertou que cerca de 7 mil emendas e proposições tramitam atualmente no Congresso Nacional e impactam direta ou indiretamente o agronegócio brasileiro.

O novo presidente Gilmar Ferraz Macedo recebeu cumprimentos dos presidentes dos sindicatos rurais de Três Lagoas, Bruno Ribeiro, e de Inocência, Osmar Garcia Pereira. Em discurso emocionado, Gilmar agradeceu à família e ressaltou o compromisso com a entidade. “Não sou bom de discurso, mas sou bom de compromisso”, afirmou.