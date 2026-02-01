Nova diretoria do Sindicato Rural de Paranaíba toma posse e recebe retroescavadeira

A nova diretoria do Sindicato Rural de Paranaíba tomou posse em sessão solene realizada neste sábado (31), no tatersal do Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira. A cerimônia foi marcada pela entrega simbólica de uma retroescavadeira, posicionada à entrada do local, reforçando o apoio ao fortalecimento da produção rural no município.
O equipamento foi viabilizado por meio de articulação do senador Nelsinho Trad, que participou do evento ao lado do deputado federal Dagoberto Nogueira, do deputado estadual Paulo Corrêa, do ex-deputado estadual Eduardo Rocha e do prefeito de Cassilândia, Rodrigo Freitas.
Representando o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni — atualmente em cargo de direção na Confederação Nacional da Agricultura (CNA) —, o diretor-tesoureiro da entidade, Frederico Stella, participou da solenidade que oficializou a nova diretoria para o mandato de 2025 a 2028, com Gilmar Ferraz Macedo na presidência e Eguimar Dutra de Oliveira como 1º vice-presidente.
Em sua fala, Frederico Stella colocou o Sistema Famasul à disposição do Sindicato Rural de Paranaíba e pediu união aos produtores. “Se houve disputa, ficou na eleição. Não podemos ter divisão. Somos poucos e precisamos de unidade permanente”, destacou. Ele também alertou que cerca de 7 mil emendas e proposições tramitam atualmente no Congresso Nacional e impactam direta ou indiretamente o agronegócio brasileiro.
O novo presidente Gilmar Ferraz Macedo recebeu cumprimentos dos presidentes dos sindicatos rurais de Três Lagoas, Bruno Ribeiro, e de Inocência, Osmar Garcia Pereira. Em discurso emocionado, Gilmar agradeceu à família e ressaltou o compromisso com a entidade. “Não sou bom de discurso, mas sou bom de compromisso”, afirmou.
Gilmar destacou ainda que aceitou concorrer à presidência após convite do prefeito Maycol Queiroz, mediante a garantia de realização da tradicional Exposição Agropecuária de Paranaíba (Expopar) com portões abertos ao público. O prefeito já assegurou a contratação dos shows do aniversário da cidade, com investimento superior a R$ 1,4 milhão em cachês. A programação prevê:
- 01/07 – João Bosco & Vinícius
- 02/07 – Countrybeat
- 03/07 – Maiara & Maraisa
- 04/07 – Edson & Hudson
O presidente também comemorou o apoio do senador Nelsinho Trad, que viabilizou equipamentos para atender pequenos produtores. Foram destinados ao município, com repasse ao Sindicato Rural, uma retroescavadeira hidráulica, um trator sem cavalo e uma grade aradora, por meio do PROMAQ (Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola), iniciativa do Governo Federal lançada em 2025.
Segundo Gilmar, os associados já poderão contar neste ano com os serviços da retroescavadeira e de um caminhão-pipa, este último garantido por emenda do deputado Beto Pereira. “Para o associado, o custo será apenas o diesel, a hora do operador e a alimentação”, explicou.
O presidente afirmou ainda que neste breve espaço de tempo conseguiu aumentar em 10% o quadro de associados da entidade