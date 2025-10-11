Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

REFORMA AGRÁRIA EM MS

Novo assentamento em Cassilândia marca retomada da reforma agrária após 13 anos de pausa em MS

O Projeto de Assentamento União e Reconstrução encerra um longo período sem novas áreas destinadas à reforma agrária no estado e promete impulsionar a economia local com infraestrutura e crédito para as famílias assentadas.

Roberto Chamorro

As inscrições serão feitas no distrito de Indaiá do Sul, em Cassilândia
As inscrições serão feitas no distrito de Indaiá do Sul, em Cassilândia

O Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) abriu o processo de  seleção para 80 famílias que deverão ocupar a área da antiga gleba Água Limpa, com 718,7 hectares, no município de Cassilândia.

O projeto de Assentamento  PA União e Reconstrução acontece após paralisia de 12 anos, no processo de reforma agrária em Mato Grosso do Sul. O superintendente do Incra em MS, Paulo Roberto dos Santos, concedeu entrevista exclusiva ao  RCN67 com detalhes sobre o novo assentamento que será implantado em área  tendo como limites os municípios de Paranaíba, Inocência e Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul, e Itajá e Aporé, em Goiás. Abaixo, trechos da entrevista:

O Projeto de Assentamento União e Reconstrução rompe um período de inércia da reforma agrária em Mato Grosso do Sul. Muitos desafios foram enfrentados?
“De fato, o estado estava há quase 13 anos sem novos assentamentos. O projeto em Cassilândia quebra esse ciclo de ausência de implantação, especialmente em uma região onde o Incra, nos últimos anos, teve atuação reduzida”.

Existe um edital de seleção de famílias. Quais os requisitos exigidos e as prioridades?
Os requisitos são variados e incluem itens de prioridade, impedimentos e critérios de pontuação. Uma equipe do Incra estará presencialmente no salão comunitário do distrito de Indaiá do Sul, em Cassilândia, de 27 de outubro a 10 de novembro, realizando as inscrições gratuitas, das 8h30 às 11h e das 14h às 16h30.

Não poderão ser selecionados servidores remunerados, pessoas já excluídas do Programa Nacional de Reforma Agrária, proprietários rurais, sócios de empresas em atividade e menores de 18 anos não emancipados.
As três prioridades na seleção de famílias são: posseiros do imóvel da gleba Água Limpa, trabalhadores assalariados rurais e arrendatários”.

Após a seleção, como o Incra atuará nas próximas etapas de infraestrutura?
“Concluída a seleção, o Incra emitirá o Contrato de Concessão de Uso (CCU), garantindo às famílias o direito de posse do imóvel. A autarquia e o governo federal — por meio do governo do presidente Lula — irão assegurar infraestruturas básicas, como abertura de vias e estradas, e instalação de energia elétrica”.

Está previsto um crédito habitacional de R$ 75 mil, somado à contrapartida do governo estadual para equipar as moradias com usinas fotovoltaicas.
Além disso, os assentados terão acesso ao crédito de instalação (fomento) e ao Pronaf A, com teto de R$ 50 mil, voltado à estruturação produtiva, correção do solo, implantação de lavouras e criação de pequenos animais.

Há também tratativas com o Instituto Federal, a Universidade Federal e a Embrapa para desenvolver um projeto piloto de produção de café irrigado. Se o zoneamento agroecológico de Cassilândia for favorável, cada lote poderá destinar um hectare à cultura do café, mediante validação técnica da Embrapa”.

Após quanto tempo as famílias começam a colher resultados?
Isso varia conforme o perfil das famílias e as condições de cada assentamento, mas, de modo geral, a partir do terceiro ano já é possível observar resultados significativos. “As famílias passam a sentir uma melhoria importante na qualidade de vida e na produção de alimentos”, explica Paulo .
Segundo ele, a localização privilegiada e a boa qualidade dos solos da região contribuem para o sucesso do projeto.

O superintendente do Incra destaca ainda o impacto econômico regional: “A presença das 80 famílias no assentamento movimentará a economia de Cassilândia e dos municípios vizinhos, com os investimentos sendo absorvidos pelo comércio local”.

Quantos projetos de assentamento estão sendo assistidos pelo Incra neste ano, e há previsão de novos?
Atualmente, o Incra está focado na implantação do assentamento em Cassilândia e em algumas expansões. A meta é concluir, até dezembro deste ano, um conjunto de processos de obtenção de terras que permitirá assentar cerca de 5 mil famílias em 2026.
“Estamos alinhando com o ministro Paulo Teixeira e com a Casa Civil para garantir a efetivação dessas ações”, afirmou.

