Paranaíba

Cronograma

Obra da Escola José Garcia Leal terá prazo de conclusão

Escola José GarciaLeal, está em reforma há 3 anos

Roberto Chamorro

Escola José GarciaLeal, está em reforma há 3 anos
Escola José GarciaLeal, está em reforma há 3 anos

O secretário estadual de Educação, Hélio Daher, estará em Paranaíba neste sábado (4) para atualizar informações sobre a reforma da Escola Estadual José Garcia Leal. Tradicional na cidade e responsável pela formação de gerações de estudantes, a unidade enfrenta obras que se arrastam há quase três anos, obrigando cerca de 900 alunos a assistirem aulas em prédios distribuídos pela cidade.

A titular da 10ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE 10), professora Cidinha Eufrásia, informou que o secretário se reunirá com alunos, Associação de Pais e Mestres e comunidade escolar para apresentar o cronograma de conclusão dos trabalhos.

Nesta semana, os deputados federais Beto Pereira e Dagoberto Nogueira anunciaram a liberação de R$ 505 mil pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), recurso que garante o pagamento de pendências com a empreiteira responsável
pela obra.

