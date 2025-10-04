Obra da Escola José Garcia Leal terá prazo de conclusão

O secretário estadual de Educação, Hélio Daher, estará em Paranaíba neste sábado (4) para atualizar informações sobre a reforma da Escola Estadual José Garcia Leal. Tradicional na cidade e responsável pela formação de gerações de estudantes, a unidade enfrenta obras que se arrastam há quase três anos, obrigando cerca de 900 alunos a assistirem aulas em prédios distribuídos pela cidade.

A titular da 10ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE 10), professora Cidinha Eufrásia, informou que o secretário se reunirá com alunos, Associação de Pais e Mestres e comunidade escolar para apresentar o cronograma de conclusão dos trabalhos.