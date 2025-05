Onça-parda reaparece e preocupa moradores

A aparição, pela segunda vez, de uma onça-parda na área urbana de Paranaíba, nos últimos dias, levou a guarnição do 2º SGBM do Corpo de Bombeiros, juntamente com a Polícia Militar Ambiental, a acompanhar de perto a situação, realizando monitoramento e buscas para localizar o animal felino em segurança.

A primeira aparição da onça-parda foi registrada na noite de sábado (17), quando o animal saiu do interior de uma área onde está localizado um cemitério, no bairro Santo Antônio, para descer tranquilamente pela avenida Cristóvão Pereira dos Santos, conforme vídeo divulgado nas redes sociais e em grupos de WhatsApp.

Distante 5 km de uma área de mata densa, o local da aparição é uma avenida onde muitas pessoas praticam caminhadas, o que preocupou parte da população, que se manifestou através das redes sociais.

As imagens feitas do interior de um veículo mostram que o animal ficou incomodado com a presença de “estranhos” em seu passeio e apressou o passo pelas ruas da cidade. Após a primeira aparição, a guarnição dos Bombeiros procurou o autor das imagens para obter mais informações que pudessem ajudar na localização.