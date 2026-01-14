Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

INCÊNDIO

Ônibus em chamas para trânsito e mobiliza Bombeiros em Paranaíba

Chamas tomaram o veículo em poucos minutos e interromperam o tráfego em uma das principais avenidas da cidade

Leonardo Guimarães

Ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros; causas ainda são desconhecidas - Foto/Redes sociais
Ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros; causas ainda são desconhecidas - Foto/Redes sociais

Um ônibus pertencente a uma autoescola foi atingido por um incêndio na tarde desta terça-feira (13), em Paranaíba (MS). O caso ocorreu no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida Ernesto Garcia Leal e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros do município.

Segundo os bombeiros, o veículo estava em chamas quando a equipe chegou ao local. O fogo foi controlado, mas o ônibus ficou parcialmente destruído. Até o momento, não há registro de feridos.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. De acordo com informações preliminares, não havia alunos em situação de risco no momento da ocorrência. A área foi isolada durante o atendimento para garantir a segurança de motoristas e pedestres que transitavam pela região.

As autoridades devem investigar se o fogo foi provocado por falha mecânica ou outro fator.

O cruzamento onde ocorreu o incidente é uma via de grande fluxo, o trânsito ficou parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência.

Imagens/Corpo de Bombeiros de Paranaíba

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos