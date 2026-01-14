Ônibus em chamas para trânsito e mobiliza Bombeiros em Paranaíba

Um ônibus pertencente a uma autoescola foi atingido por um incêndio na tarde desta terça-feira (13), em Paranaíba (MS). O caso ocorreu no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida Ernesto Garcia Leal e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros do município.

Segundo os bombeiros, o veículo estava em chamas quando a equipe chegou ao local. O fogo foi controlado, mas o ônibus ficou parcialmente destruído. Até o momento, não há registro de feridos.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. De acordo com informações preliminares, não havia alunos em situação de risco no momento da ocorrência. A área foi isolada durante o atendimento para garantir a segurança de motoristas e pedestres que transitavam pela região.

As autoridades devem investigar se o fogo foi provocado por falha mecânica ou outro fator.

O cruzamento onde ocorreu o incidente é uma via de grande fluxo, o trânsito ficou parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência.