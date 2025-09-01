No último fim de semana de agosto, Paraíso das Águas recebeu público e atletas para três eventos esportivos de destaque: a Corrida Kids, a 5ª etapa da Copa ED Adventure – Tour 2025 e o Circuito Movimente-se de Corrida de Rua, organizados com o apoio da Prefeitura Municipal e realizados pelo empresário Everton Duarte, conhecido por promover eventos esportivos. Confira a entrevista do organizador, falando sobre o evento à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz.
ESPORTE
Paraíso das Águas recebeu três grandes eventos esportivos no último fim de semana
Nos próximos eventos, o organizador pretende manter o formato já consagrado pelas etapas atuais e ampliar a programação
CIDADES
Dona Joana Cândida Rezende comemora 102 anos em Paranaíba
Familiares e amigas celebraram, nesta sexta-feira (29), o aniversário de 102 anos da senhora Joana Cândida Rezende, em Paranaíba. Cercada pelo carinho das filhas e netas, ela recebeu a todos com bom humor e gratidão.
Parceria
Drones iniciam mapeamento da Vila Raimundo para regularização fundiária
A ação faz parte do esforço conjunto da equipe de Regularização Fundiária da Agehab e do Departamento de Habitação
POLÍTICA
Alexandre de Moraes determina vistorias em veículos e vigilância presencial na casa de Bolsonaro
Ações visam evitar “pontos cegos” e garantir o cumprimento da prisão domiciliar do ex-presidente
CIDADES
Paranaíba ganha 95 habitantes em um ano, aponta IBGE
Município chega a 42,6 mil moradores; Três Lagoas lidera crescimento populacional na região Leste de Mato Grosso do Sul.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL!
MS tem 3º menor índice de pobreza e avança em capital humano
O Ranking de Competitividade dos Estados, do CLP (Centro de Liderança Pública), divulgado na quarta-feira (27), indica que Mato Grosso do Sul tem o 3º menor percentual de domicílios abaixo da linha de pobreza (renda per capita inferior a R$ 218): 1,79%, atrás de Santa Catarina (1,65%) e Rio Grande do Sul (1,74%). O levantamento […]
ECONOMIA / AGROINDÚSTRIA
Usina Cedro em operação com uso de tecnologias avançadas e planta industrial moderna
Unidade do Grupo Pedra Agroindustrial já processou a primeira safra de cana e reforça o desenvolvimento econômico da região.