Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

ESPORTE

Paraíso das Águas recebeu três grandes eventos esportivos no último fim de semana

Nos próximos eventos, o organizador pretende manter o formato já consagrado pelas etapas atuais e ampliar a programação

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Everton Duarte, nos estúdio da Rádio Cultura FM Paranaíba - Foto/Cultura FM
Everton Duarte, nos estúdio da Rádio Cultura FM Paranaíba - Foto/Cultura FM

No último fim de semana de agosto, Paraíso das Águas recebeu público e atletas para três eventos esportivos de destaque: a Corrida Kids, a 5ª etapa da Copa ED Adventure – Tour 2025 e o Circuito Movimente-se de Corrida de Rua, organizados com o apoio da Prefeitura Municipal e realizados pelo empresário Everton Duarte, conhecido por promover eventos esportivos. Confira a entrevista do organizador, falando sobre o evento à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos