Paranaíba celebra 168 anos com shows nacionais e rodeio no Carnaíba

O município de Paranaíba comemora, no dia 4 de julho, 168 anos de emancipação político-administrativa com uma série de shows musicais gratuitos, que contarão com grandes nomes da música nacional. A grade de shows foi escolhida cuidadosamente para atender a todos os públicos, segundo afirmou o prefeito Maycol Queiroz. “É a Expopovo”, assinalou.

No dia 2 de julho, quarta-feira, a cidade recebe pela primeira vez, na praça do Carnaíba, uma das bandas mais importantes do rock brasileiro: Raimundos, formada em Brasília em 1987. Com oito discos autorais, mais de 30 anos de estrada e mais de cinco milhões de cópias vendidas, o grupo é referência no cenário do punk rock nacional.

Na quinta-feira (3), será a vez de Ana Castela voltar à cidade para um dos shows mais esperados do ano, por crianças, adolescentes e fãs de todas as idades. Ana Castela e Gustavo Mioto protagonizaram, recentemente um momento inesperado ao dividirem o palco durante o São João de Surubim, em Pernambuco. Os artistas, que encerraram o relacionamento em dezembro de 2024, apresentaram juntos a canção “Princesa”, gravada ainda quando estavam em parceria.

Na sexta-feira (4), data do aniversário da cidade, o show de Zé Neto & Cristiano contará com a presença do governador Eduardo Riedel e autoridades convidadas para as festividades. A dupla foi a primeira do sertanejo a atingir 1 bilhão de visualizações no YouTube, com o hit “Largado às Traças”.

Encerrando a grade de shows, a dupla campo-grandense Maria Cecília & Rodolfo se apresenta no dia 5 de julho, abrilhantando a festa como presente do governo estadual com o DJ Netto.