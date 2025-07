Paranaíba entra em estado de alerta com umidade do ar em apenas 20%

O município de Paranaíba apresentou a menor umidade relativa do ar no dia 14/07/25, entre os 46 municípios com as condições meteorológicas observadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS). Na data, Paranaíba registrou temperatura mínima de 14,2 graus, máxima de 33,6 graus e 20% de umidade relativa do ar, acendendo o estado de alerta, de acordo com critério da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Mato Grosso do Sul, o regime de chuvas encontra-se abaixo da média histórica e sem ocorrência de precipitação nos primeiros 15 dias de julho, conforme balanço publicado nesta quarta-feira (16). Na análise das médias históricas mensais, observa-se que todos os municípios analisados encontram-se com índices pluviométricos abaixo da média.

De acordo com o Informe Meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ligado ao Ministério da Agricultura, a previsão do tempo até a próxima segunda-feira (21), na região Centro-Oeste, indica predominância de tempo estável, sem ocorrência de chuva e com previsão de redução da umidade relativa do ar em toda a região.