Paranaíba está entre os 25 municípios de MS com excelência no IFGF da Firjan

O IFGF (Índice Firjan de Gestão Fiscal), que avalia a condição financeira dos municípios brasileiros, apontou que Paranaíba está entre os 25 municípios de Mato Grosso do Sul com nível de excelência, em 2024,mesmo diante de quedas em alguns indicadores.A conclusão faz parte da nova edição do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF. O estudo analisa as contas de 5.129 municípios com base em dados declarados pelas prefeituras.

O levantamento é elaborado pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) e avalia quatro indicadores, todos com o mesmo peso no cálculo geral: autonomia, gastos com pessoal, liquidez e capacidade de investimentos.

Paranaíba obteve avaliação máxima em autonomia (1,0) e em gastos com pessoal (1,0). No indicador de liquidez, o município registrou 0,6065, valor inferior ao do exercício anterior (2023), quando atingiu 0,6924.

A maior queda ocorreu no indicador de investimentos: em 2023, o índice foi de 0,8765, mas no levantamento de 2024 caiu para 0,6601.