Paranaíba ganha 95 habitantes em um ano, aponta IBGE

O município de Paranaíba ganhou 95 habitantes em um ano, alcançando 42.638 moradores, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A informação faz parte do levantamento “Estimativas das Populações Residentes nos Municípios Brasileiros”, com data de referência em 1º de julho de 2025, publicado nesta quinta-feira (28).

Outros municípios da região Leste também registraram crescimento populacional. Aparecida do Taboado teve um acréscimo de 480 habitantes, passando de 29.446 para 29.826 moradores. Já Inocência ganhou 52 novos residentes, chegando a 8.764 habitantes, contra 8.712 no ano anterior.

Na mesma região, Três Lagoas se manteve como destaque, com um aumento de 2.088 pessoas, elevando sua população de 141.495 para 143.323 habitantes.