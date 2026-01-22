Paranaíba define atrações do Carnaíba 2026 com investimento de R$ 703 mil

A Prefeitura de Paranaíba iniciou 2026 com publicações oficiais que misturam agenda de eventos, medidas de organização orçamentária e reforço de contratos administrativos. Entre os atos mais chamativos está a definição das atrações do Carnaíba 2026, carnaval de rua do município. Os cachês artísticos foram confirmados e totalizados em R$ 703 mil. Ao mesmo tempo, o Executivo municipal estabeleceu a programação financeira do ano. Também ampliou o valor global de um contrato de consultoria contábil, que passou a somar R$ 1,2 milhão.

No caso do Carnaíba 2026, a grade de shows foi formalizada por meio de processos de inexigibilidade de licitação. Essa é uma modalidade usada quando há justificativa para contratação direta. O maior cachê ficou com o DJ Jiraya Uai, previsto para se apresentar em 16 de fevereiro, ao custo de R$ 320 mil. Além disso, a cantora Mariana Fagundes foi contratada por R$ 200 mil, com show agendado para 13 de fevereiro. Já a dupla Brenno e Matheus aparece na programação do dia 14 de fevereiro, com contrato no valor de R$ 183 mil.

Artista / Atração Data do Show Valor do Cachê (R$) Mariana Fagundes 13/02/2026 200.000,00 Brenno e Matheus 14/02/2026 183.000,00 DJ Jiraya Uai 16/02/2026 320.000,00 TOTAL 703.000,00

Os três cachês foram somados e, com isso, o investimento exclusivamente artístico do evento chegou aos R$ 703 mil divulgados nas publicações. Nesse cenário, a escolha das atrações e os valores informados passam a compor o custo direto do carnaval. Outros gastos indiretos, como estrutura, serviços e logística, podem existir em processos separados, caso sejam formalizados posteriormente.

Saúde e Campanhas Promocionais

Na área da saúde, materiais promocionais para campanhas do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) foram incluídos em uma ata de registro de preços homologada no valor de R$ 35.138,50. De acordo com o descritivo, itens como bandanas, chapéus tipo bucket, copos e camisetas serão utilizados em ações de prevenção de ISTs e AIDS. A estratégia, portanto, combina comunicação visual e mobilização. Isso inclui mensagens como “Fique Sabendo” e símbolos relacionados à saúde.

Finanças e Consultoria

No eixo fiscal, a programação orçamentária e financeira do município para 2026 foi estabelecida pelo Decreto nº 1.649. Esse decreto organiza o cronograma de desembolso e o fluxo de caixa ao longo do exercício. Na prática, esse tipo de instrumento define o ritmo de liberação de recursos. Ele busca compatibilizar despesas com a arrecadação e com os repasses previstos.

Já o contrato de consultoria técnica com a MKJ Assessoria Contábil Ltda. foi prorrogado por mais 12 meses e teve o valor global ampliado. Pelo termo aditivo publicado, foram acrescentados R$ 360 mil, fazendo com que o total atingisse R$ 1.200.000,00. A justificativa apresentada se apoia na necessidade de capacitação continuada de servidores para uso do sistema e-Sfinge do Tribunal de Contas. Os treinamentos são ligados a planejamento e execução orçamentária e à remessa de dados fiscais.

Outras Medidas Administrativas

No pacote de medidas administrativas, outras frentes também apareceram. O prazo de vigência do contrato ligado às instalações elétricas e hidráulicas da fonte na rotatória do Carnaíba foi prorrogado por mais um mês, com previsão de conclusão até fevereiro de 2026. Além disso, foi aberta licitação, na modalidade pregão eletrônico, para compra de equipamentos de segurança contra incêndio e pânico. Os itens licitados incluem extintores e placas de sinalização, voltados a diversas secretarias.

Por fim, foi prorrogado até 10 de março de 2026 o prazo de vigência da Lei Municipal nº 2.616/2025, em uma extensão que, conforme o texto divulgado, mantém efeitos e prazos de regularizações fiscais ou administrativas amparadas pela norma. Assim, entre o calendário do carnaval e os ajustes de gestão, o município sinaliza um início de ano com ações simultâneas em áreas distintas. Todas as ações foram formalizadas em atos oficiais.