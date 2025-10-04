Veículos de Comunicação
Paranaíba projeta orçamento de R$ 364 milhões para 2026

Roberto Chamorro

ACâmara Municipal de Paranaíba recebeu do prefeito Maycol Queiroz o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026 e o Plano Plurianual (PPA), que definirá as diretrizes da administração até 2029. Os documentos foram elaborados por uma comissão coordenada pelo secretário de Planejamento, Vitor Hugo de Almeida, e agora serão analisados pelos vereadores.

O PPA 2026-2029 estabelece as estratégias de investimentos do município para os próximos quatro anos, detalhando fontes de financiamento, programas, metas e custos. Já a LOA de 2026 prevê R$ 364 milhões em receitas e despesas, reforçando o compromisso da gestão com qualidade de vida e uso responsável dos recursos públicos.

Educação e Saúde aparecem como as principais prioridades, com previsão de R$ 186,5 milhões — mais da metade do orçamento municipal. A medida reforça a aposta na formação dos cidadãos e no fortalecimento dos serviços de saúde, considerados essenciais para o bem-estar da população.

Outros setores estratégicos também terão investimentos relevantes. O Planejamento contará com R$ 42,3 milhões, Urbanismo, Habitação e Infraestrutura receberão R$ 26,5 milhões, enquanto a Previdência Municipal (Previm) terá R$ 33,1 milhões, assegurando equilíbrio financeiro e crescimento estruturado.

Áreas como Assistência Social, Meio Ambiente, Cultura, Agricultura e Pecuária, Esporte e Juventude também foram contempladas, garantindo um orçamento diversificado e voltado ao desenvolvimento humano, social e econômico.

Segundo os índices FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, Paranaíba se destacou em 2025 com bons indicadores em Educação, Saúde e Emprego & Renda. Para o secretário de Planejamento, a nova LOA acompanha esses resultados.

“A distribuição dos recursos reforça que a cidade segue em trajetória de crescimento sustentável”, afirmou Vitor Hugo.

