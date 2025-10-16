Paranaíba promove Dia D de Multivacinação no próximo sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba realiza neste sábado, 18 de outubro, o Dia D de Multivacinação, com foco na atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes com até 15 anos de idade. A mobilização ocorre em todas as unidades de saúde do município, com atendimento estendido ao longo do dia.

De acordo com a coordenadora de imunização de Paranaíba, Ana Paula Barbosa de Oliveira, o objetivo da campanha é aumentar a cobertura vacinal e proteger o público infantojuvenil contra diversas doenças preveníveis. Em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba, ela ressaltou a importância da participação dos pais e responsáveis.

“A vacinação é fundamental para garantir a saúde das nossas crianças e adolescentes. Aproveitar o Dia D é uma oportunidade para colocar a caderneta em dia e prevenir doenças que podem ser evitadas com imunização”, destacou Ana Paula.

A ação integra a Campanha Nacional de Multivacinação, promovida pelo Ministério da Saúde, e tem como foco a prevenção de doenças como poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, hepatite, HPV, entre outras.

A Secretaria orienta que os responsáveis levem a caderneta de vacinação e o cartão do SUS no momento da aplicação das doses. Ouça a entrevista: