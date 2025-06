Paranaíba publica lançamento do IPTU 2025 com desconto para pagamento à vista

A Prefeitura de Paranaíba publicou o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) relativo ao exercício de 2025. O decreto, assinado pelo prefeito Maycol Queiroz, dispõe sobre descontos, formas e prazos de pagamento.

Pelo decreto, ficam notificados do lançamento do IPTU 2025 os proprietários dos imóveis, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor, a qualquer título, localizados na zona urbana do município.

A apuração dos valores venais dos imóveis para o lançamento do IPTU, a vigorar no exercício de 2025, terá como base a Planta Genérica de Valores Imobiliários, aprovada pela Lei Complementar Municipal nº 064, de 20 de dezembro de 2013.

O IPTU para o exercício de 2025 será lançado, conforme o caso, da seguinte forma:

I – em quota única; ou

II – parcelado em até três vezes.