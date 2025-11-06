Paranaíba realiza campanha 'Aluno Imunizado' para atualizar carteiras de vacinação em escolas

A Prefeitura de Paranaíba, por meio da Coordenadoria de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, realiza entre os dias 10 e 19 de novembro a campanha “Aluno Imunizado”, que tem como objetivo verificar e atualizar o cartão de vacina de crianças e adolescentes do município.

Durante o período da ação, o Vacimóvel — unidade móvel de vacinação — percorrerá escolas públicas e privadas da zona urbana e rural, facilitando o acesso dos estudantes às vacinas previstas no calendário nacional.

De acordo com a coordenadora de Imunização, Ana Paula Oliveira, a iniciativa busca garantir que todos os alunos estejam com a cobertura vacinal em dia, reforçando a importância da prevenção de doenças.

“Essa é uma oportunidade de identificar alunos com vacinas em atraso e realizar a atualização de forma prática e segura, diretamente nas escolas”, explica Ana Paula.

A Secretaria de Saúde orienta que pais e responsáveis enviem o cartão de vacinação dos estudantes nos dias programados para as visitas, a fim de que a equipe possa fazer a verificação e, se necessário, aplicar as doses faltantes.