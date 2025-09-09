Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

NOSTÁLGICO

Paranaíba recebe 2º Encontro de Discos de Vinil com raridades musicais no acervo

Segundo os organizadores, o objetivo é preservar e apresentar às novas gerações a história da música nacional e internacional, além de compartilhar experiências associadas a cada trilha sonora

Leonardo Guimarães

O acervo, com LPs de diversos artistas nacionais e internacionais, incluindo álbuns raros, coletâneas e singles será exposto para apreciação e audição em toca-discos da época - Foto/Leonardo Guimarães
Paranaíba sedia, no próximo sábado, 13 de setembro, o 2º Encontro de Discos de Vinil. O evento, organizado por um grupo de colecionadores do município formado por advogados, radialista, empresários e profissionais liberais, acontecerá a partir das 16h na cafeteria Do Porto Café e Bistrô. O acervo, com LPs de diversos artistas, gêneros e origens — nacionais e internacionais, incluindo álbuns raros, coletâneas e singles — será exposto para apreciação e audição em toca-discos da época.

Segundo os organizadores, o objetivo é preservar e apresentar às novas gerações a história da música nacional e internacional, além de compartilhar experiências associadas a cada trilha sonora. O encontro valoriza a nostalgia e a busca por originalidade, destacando a relevância dos discos de vinil no cenário musical atual. No local haverá venda de chope artesanal, além das opções de bebidas e comidas disponíveis no cardápio da casa.

A venda de vinis tem mostrado crescimento expressivo no mercado de mídias físicas. Em 2024, de acordo com a Pró-Música Brasil, os vinis representaram 76,4% do total de mídias físicas vendidas no Brasil, equivalente a aproximadamente R$ 16 milhões. Em 2025 os números indicam crescimento. A entidade, que reúne as principais gravadoras, aponta que a “onda nostálgica” atrai consumo frequente de colecionadores e novos fãs.

O evento promete promover nostalgia, entretenimento e a união entre colecionadores e curiosos da cidade. Associados à programação, os organizadores reforçam o incentivo à preservação da história fonográfica e à apreciação de diferentes épocas da música.

