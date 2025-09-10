Paranaíba recebe aula inaugural do programa “Abrace este Projeto”

Nesta quarta-feira (10), Paranaíba recebe a aula inaugural do programa “Abrace este Projeto”, fruto da parceria entre a empresa Arauco e o Senai-MS. A iniciativa teve início ontem em Três Lagoas e prossegue hoje, às 18h30, no auditório da Escola Estadual Aracilda Corrêa. Amanhã, a aula inaugural será realizada em Inocência.
A parceria tem como objetivo capacitar mais de 500 pessoas para atuar em um dos setores que mais crescem em Mato Grosso do Sul: o de papel e celulose. Durante as cerimônias de abertura, executivos da Arauco e do Senai-MS marcam presença, reforçando a relevância do programa para a formação de mão de obra qualificada e o desenvolvimento regional.
Além do ensino técnico de qualidade, os estudantes recebem bolsas de até R$ 1.500 mensais, incentivo que possibilita dedicação integral aos estudos. Os cursos abrangem áreas estratégicas da indústria — Automação, Celulose e Papel, Eletrotécnica, Logística, Mecânica e Química — com turmas em período integral e noturno.
Com o “Abrace este Projeto”, Arauco e Senai reafirmam o compromisso de investir em pessoas, promover empregabilidade e contribuir para o fortalecimento econômico da Costa Leste de Mato Grosso do Sul.