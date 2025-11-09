Veículos de Comunicação
Paranaíba recebe concerto inédito com três orquestras de flauta doce

Evento reuniu músicos de várias regiões do país e destacou a importância da educação musical nas escolas

Roberto Chamorro

As três orquestras de flauta doce encantaram o público de Paranaíba com repertório variado, unindo folclore e música clássica em uma noite inesquecível.

Paranaíba viveu, na noite de ontem, um momento raro e emocionante: a apresentação conjunta de três orquestras de flauta doce, que encantaram o público com canções infantis do folclore, cantigas de roda e obras clássicas de Antônio Vivaldi e John Baston. O evento, realizado no salão do Lions Clube, teve casa cheia e reuniu pessoas de todas as idades, amantes da boa música.

A Orquestra Paranaibense de Flauta Doce, formada por adolescentes da cidade, subiu ao palco ao lado das orquestras Sopro Novo Paulista e Sopro Novo Carioca, ambas da Fundação Sopro Novo Yamaha — setor da Yamaha Musical, responsável por cerca de um quarto da produção mundial de instrumentos musicais.

Durante a noite, autoridades e personalidades locais receberam lembranças de agradecimento. A organizadora do evento, professora Vera Gonsales, foi homenageada pelo trabalho dedicado ao ensino gratuito de música para crianças e jovens.
Esperei quinze anos por este sonho”, afirmou emocionada.

A diretora artística da Fundação Sopro Novo Yamaha, Cristal Velloso , acompanhada do diretor executivo Nikimura, assistiu às apresentações e destacou o papel da música na formação educacional.

“Estamos numa luta muito grande para trazer a educação musical de volta à escola com a importância que ela merece. A música foi retirada como disciplina principal na década de 1970 e substituída pela educação artística, o que fez com que perdesse protagonismo”, observou.

Cristal ressaltou ainda os benefícios cognitivos e sociais do ensino musical:

“A música desenvolve a plasticidade cerebral, tornando as crianças mais inteligentes e fortalecendo suas competências socioemocionais. Ela ensina a ouvir, a falar, a respeitar o outro e a se posicionar — valores essenciais numa sociedade tão adoecida como a atual.”

Para a diretora, a educação musical é uma ferramenta indispensável. Ela defendeu maior engajamento do poder público na valorização da disciplina e explicou o diferencial da metodologia Sopro Novo:

“Trabalhamos com adultos para que possam ensinar as crianças. Formamos mais de 15 mil professores em 20 anos e, por meio deles, mais de 800 mil crianças foram alfabetizadas musicalmente e tiveram contato aprofundado com a flauta doce.”

Com atividades em mais de 180 cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Teresina, a Fundação Sopro Novo Yamaha segue ampliando seu alcance. Cristal concluiu enfatizando o papel das autoridades na promoção da cultura:

“O poder público precisa prestigiar, apoiar e nos ajudar a fazer cultura e educação. Essa é sua verdadeira função.”

