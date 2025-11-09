Paranaíba recebe concerto inédito com três orquestras de flauta doce

Paranaíba viveu, na noite de ontem, um momento raro e emocionante: a apresentação conjunta de três orquestras de flauta doce, que encantaram o público com canções infantis do folclore, cantigas de roda e obras clássicas de Antônio Vivaldi e John Baston. O evento, realizado no salão do Lions Clube, teve casa cheia e reuniu pessoas de todas as idades, amantes da boa música.

A Orquestra Paranaibense de Flauta Doce, formada por adolescentes da cidade, subiu ao palco ao lado das orquestras Sopro Novo Paulista e Sopro Novo Carioca, ambas da Fundação Sopro Novo Yamaha — setor da Yamaha Musical, responsável por cerca de um quarto da produção mundial de instrumentos musicais.

Durante a noite, autoridades e personalidades locais receberam lembranças de agradecimento. A organizadora do evento, professora Vera Gonsales, foi homenageada pelo trabalho dedicado ao ensino gratuito de música para crianças e jovens.

“Esperei quinze anos por este sonho”, afirmou emocionada.

A diretora artística da Fundação Sopro Novo Yamaha, Cristal Velloso , acompanhada do diretor executivo Nikimura, assistiu às apresentações e destacou o papel da música na formação educacional.

“Estamos numa luta muito grande para trazer a educação musical de volta à escola com a importância que ela merece. A música foi retirada como disciplina principal na década de 1970 e substituída pela educação artística, o que fez com que perdesse protagonismo”, observou.

Cristal ressaltou ainda os benefícios cognitivos e sociais do ensino musical: