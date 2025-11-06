Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

CULTURA E MÚSICA

Paranaíba recebe o projeto “Orquestras de Flauta Doce em Concerto por MS”

Três orquestras se apresentam em evento gratuito na sede do Lions Clube, promovendo integração musical e valorização cultural

Roberto Chamorro

Músicos das orquestras de flauta doce se apresentam em Paranaíba pelo projeto “Orquestras de Flauta Doce em Concerto por MS”, promovendo integração cultural e valorização da música instrumental
O município de Paranaíba será palco, no próximo dia 8 de novembro, do projeto “Orquestras de Flauta Doce em Concerto por MS”, que reunirá três orquestras em uma noite especial dedicada à música e à cultura. O evento será realizado na sede do Lions Clube, com entrada gratuita, a partir das 19 horas.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (Sectur), por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, e do Governo do Estado.

De acordo com a professora Vera Gonsales, organizadora do evento, o concerto tem como objetivo valorizar o trabalho de formação musical desenvolvido em diferentes regiões do Estado e aproximar o público da música instrumental.

“É uma oportunidade para que a comunidade prestigie o talento de nossos músicos e vivencie uma experiência cultural de qualidade”, destacou.

O projeto “Orquestras de Flauta Doce em Concerto por MS” tem percorrido diversas cidades sul-mato-grossenses, promovendo apresentações gratuitas e contribuindo para a difusão da música erudita e popular interpretada com flautas doces.

