Paranaíba recebe o projeto “Orquestras de Flauta Doce em Concerto por MS”

O município de Paranaíba será palco, no próximo dia 8 de novembro, do projeto “Orquestras de Flauta Doce em Concerto por MS”, que reunirá três orquestras em uma noite especial dedicada à música e à cultura. O evento será realizado na sede do Lions Clube, com entrada gratuita, a partir das 19 horas.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (Sectur), por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, e do Governo do Estado.

De acordo com a professora Vera Gonsales, organizadora do evento, o concerto tem como objetivo valorizar o trabalho de formação musical desenvolvido em diferentes regiões do Estado e aproximar o público da música instrumental.