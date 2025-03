Paranaíba recebe Selo Ouro do Sebrae/MS

O município de Paranaíba é um dos nove municípios de Mato Grosso do Sul a receber o selo Ouro do Sebrae/MS como referência em Atendimento pelas atividades da Sala do Empreendedor.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, a Sala do Empreendedor é uma parceria com a prefeitura para que o pequeno negócio seja acompanhado de perto e receba o apoio necessário tanto no processo de formalização, quanto de qualificação para o crescimento da empresa. Reconhecer o trabalho desenvolvido nesses espaços, é uma forma de incentivar a melhoria contínua do serviço oferecido aos empreendedores.