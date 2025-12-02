Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

OPORTUNIDADE

Paranaíba tem 10 vagas abertas em processos seletivos do IBGE em Mato Grosso do Sul

Inscrições vão até 11 de dezembro e oferecem salários de até R$ 3,3 mil, além de benefícios como auxílio-alimentação, transporte e pré-escolar

Leonardo Guimarães

Candidatos precisam ter ensino médio completo e CNH categoria B - Foto/Arquivo
Candidatos precisam ter ensino médio completo e CNH categoria B - Foto/Arquivo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições para dois processos seletivos destinados às funções de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) em 11 municípios de Mato Grosso do Sul, incluindo 10 vagas disponíveis para Paranaíba.

Ao todo, são oferecidas 242 vagas, destinadas a candidatos com ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mínima categoria B. Há ainda reserva de vagas para pessoas pretas e pardas (PPP), pessoas com deficiência (PcD), pessoas indígenas (PI) e pessoas quilombolas (PQ).

As inscrições podem ser feitas até 11 de dezembro de 2025, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 38,50 para ambas as funções.

A remuneração prevista é de R$ 2.676,24 para Agente de Pesquisas e Mapeamento e R$ 3.379,00 para Supervisor de Coleta e Qualidade. Além do salário, os contratados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.175,00, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

O contrato tem duração inicial de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos, conforme previsto na Lei nº 8.745/1993. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, distribuídas em oito horas diárias para ambas as funções.

As seleções incluem prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com data prevista para 22 de fevereiro de 2026.

Em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, a diretora da agência de Paranaíba fala sobre o assunto. Ouça:

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos