Paranaíba tem 10 vagas abertas em processos seletivos do IBGE em Mato Grosso do Sul

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições para dois processos seletivos destinados às funções de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) em 11 municípios de Mato Grosso do Sul, incluindo 10 vagas disponíveis para Paranaíba.

Ao todo, são oferecidas 242 vagas, destinadas a candidatos com ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mínima categoria B. Há ainda reserva de vagas para pessoas pretas e pardas (PPP), pessoas com deficiência (PcD), pessoas indígenas (PI) e pessoas quilombolas (PQ).

As inscrições podem ser feitas até 11 de dezembro de 2025, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 38,50 para ambas as funções.

A remuneração prevista é de R$ 2.676,24 para Agente de Pesquisas e Mapeamento e R$ 3.379,00 para Supervisor de Coleta e Qualidade. Além do salário, os contratados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.175,00, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

O contrato tem duração inicial de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos, conforme previsto na Lei nº 8.745/1993. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, distribuídas em oito horas diárias para ambas as funções.

As seleções incluem prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com data prevista para 22 de fevereiro de 2026.

Em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, a diretora da agência de Paranaíba fala sobre o assunto. Ouça: