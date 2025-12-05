Paranaíba tem plano da Aldir Blanc aprovado e receberá R$ 315,6 mil para ações culturais

Paranaíba teve o plano de aplicação dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) aprovado e está autorizada a receber o repasse referente ao novo ciclo do programa federal. O município contará com R$ 315.645,28 para investimentos no setor cultural.

A secretária municipal de Cultura, Stella Gonsalves Silva, confirmou a aprovação e explicou que o próximo passo é a liberação dos recursos e a publicação do edital oficial. O documento trará regras, prazos, formas de participação e critérios de seleção para artistas, agentes culturais, coletivos e entidades.

Em entrevista à Rádio Cultura, Stella orientou que, enquanto o edital não é divulgado, os profissionais e grupos interessados podem adiantar a organização da documentação necessária para participar dos processos seletivos.