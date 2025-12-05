Veículos de Comunicação
Paranaíba tem plano da Aldir Blanc aprovado e receberá R$ 315,6 mil para ações culturais

Município aguarda liberação dos recursos e publicação do edital que definirá regras e critérios para artistas e entidades locais

Roberto Chamorro

A Lei Aldir Blanc é uma política nacional de fomento à cultura que visa apoiar trabalhadores, espaços culturais e iniciativas artísticas.
Paranaíba teve o plano de aplicação dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) aprovado e está autorizada a receber o repasse referente ao novo ciclo do programa federal. O município contará com R$ 315.645,28 para investimentos no setor cultural.

A secretária municipal de Cultura, Stella Gonsalves Silva, confirmou a aprovação e explicou que o próximo passo é a liberação dos recursos e a publicação do edital oficial. O documento trará regras, prazos, formas de participação e critérios de seleção para artistas, agentes culturais, coletivos e entidades.

Em entrevista à Rádio Cultura, Stella orientou que, enquanto o edital não é divulgado, os profissionais e grupos interessados podem adiantar a organização da documentação necessária para participar dos processos seletivos.

Entre os principais documentos exigidos estão:

  • Certidões negativas (Federal, Estadual e Municipal);
  • Material comprobatório de atividades culturais (fotos, releases, cartazes, reportagens, links etc.);
  • CNPJ ou MEI ativo, no caso de pessoa jurídica;
  • Inscrição no CNIC, caso seja uma exigência do edital;
  • RG e CPF;
  • Comprovante de residência;
  • Comprovante de conta bancária;
  • Currículo cultural atualizado;
  • Declaração de residência.

A Secretaria de Cultura informou que novas orientações e o edital completo serão divulgados em breve, nas próximas publicações oficiais referentes ao programa.

