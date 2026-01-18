Paranaibense Antônio Martins prepara lançamento do livro “Memórias de um menino do pé da Serra”

O paranaibense Antônio Martins está se preparando para lançar seu primeiro livro, intitulado “Memórias de um menino do pé da Serra”, editado pela Editora Life. A obra conta com 225 páginas e reúne 28 contos inspirados em histórias reais, marcadas por lembranças da infância vivida em uma casa ao pé da serra, na região da Velhacaria, além de passagens pelas comunidades do Tamandaré, Alto Santana e Paranaíba.

Funcionário público aposentado, pai de dois filhos e dono de uma memória que ele próprio define como privilegiada, Antônio decidiu eternizar suas lembranças após anos narrando histórias para familiares e amigos. “Desde criança sempre guardei tudo na memória. Sempre contei essas histórias, engraçadas ou marcantes, e as pessoas gostavam de ouvir”, relata o autor.

O projeto literário tomou forma ao longo de três anos de dedicação. Segundo Antônio, o incentivo da família foi fundamental para que o sonho se concretizasse. “Com a ajuda da família e a bênção de Deus, esse sonho hoje está realizado”, afirma.

As narrativas percorrem diferentes emoções. Há histórias bem-humoradas, outras carregadas de emoção e também relatos de superação. “Tem histórias que me fazem rir e outras que me fazem chorar. Todas trazem aprendizado”, explica. Para o autor, o livro transmite uma mensagem clara de fé, perseverança e força interior. “O ser humano tem uma força que talvez desconheça. Nunca desistir de sonhar e acreditar faz toda a diferença”, destaca.

Antônio relembra que viveu na fazenda até os 13 anos, período em que teve pouco contato com a vida urbana. A mudança para a cidade representou um choque de realidade, marcado por timidez, dúvidas e dificuldades de adaptação. Foi nos estudos, incentivado por mestres que despertaram nele o gosto pela leitura, que encontrou o caminho para a escrita.