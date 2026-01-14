Paróquia Sant’Ana realiza Missa de Posse Canônica do novo pároco em Paranaíba

No próximo dia 25 de janeiro, a Paróquia Sant’Ana, em Paranaíba, realizará a Santa Missa de Posse Canônica do novo pároco, padre Tiago Felipe. A celebração será presidida por dom Luiz Gonçalves Knupp, bispo da Diocese de Três Lagoas, às 18h, na igreja da Comunidade Nossa Senhora de Fátima.

A nomeação do padre Tiago Felipe e do diácono Lucas Fernandes para o exercício do ministério foi divulgada nesta terça-feira (13) pelas redes sociais da Paróquia Sant’Ana. Segundo a publicação, o momento representa o início de uma nova etapa pastoral para a comunidade, fortalecendo o compromisso com a fé, o serviço e a missão evangelizadora da Igreja.

A Diocese de Três Lagoas e a Paróquia Sant’Ana convidam todos os fiéis a participarem deste importante momento de comunhão e oração, pedindo bênçãos para o novo pároco em sua missão à frente da paróquia.

Na semana que antecedeu o anúncio oficial, os colaboradores da Paróquia Sant’Ana participaram de uma reunião com o padre Tiago Felipe. O encontro foi marcado por partilha fraterna e pela apresentação da caminhada pastoral que deverá nortear o trabalho junto às comunidades.

O padre Tiago Felipe assume a paróquia em substituição ao padre Alessandro de Assis, que após onze anos à frente da Sant’Ana foi designado para uma nova função como reitor do Instituto Missionário São José, em Taubaté (SP). Ao longo desse período, o padre Alessandro vem recebendo homenagens da comunidade católica de Paranaíba pelo intenso trabalho missionário e pastoral desenvolvido na região.