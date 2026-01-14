Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

IGREJA CATÓLICA

Paróquia Sant’Ana realiza Missa de Posse Canônica do novo pároco em Paranaíba

Celebração que marca o início do ministério do padre Tiago Felipe acontece no dia 25 de janeiro, na Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Roberto Chamorro

Padre Tiago Felipe substitui padre Alessandro de Assis que atuou por 11 anos na paróquia Sant' Ana em Paranaíba
Padre Tiago Felipe substitui padre Alessandro de Assis que atuou por 11 anos na paróquia Sant' Ana em Paranaíba

No próximo dia 25 de janeiro, a Paróquia Sant’Ana, em Paranaíba, realizará a Santa Missa de Posse Canônica do novo pároco, padre Tiago Felipe. A celebração será presidida por dom Luiz Gonçalves Knupp, bispo da Diocese de Três Lagoas, às 18h, na igreja da Comunidade Nossa Senhora de Fátima.

A nomeação do padre Tiago Felipe e do diácono Lucas Fernandes para o exercício do ministério foi divulgada nesta terça-feira (13) pelas redes sociais da Paróquia Sant’Ana. Segundo a publicação, o momento representa o início de uma nova etapa pastoral para a comunidade, fortalecendo o compromisso com a fé, o serviço e a missão evangelizadora da Igreja.

A Diocese de Três Lagoas e a Paróquia Sant’Ana convidam todos os fiéis a participarem deste importante momento de comunhão e oração, pedindo bênçãos para o novo pároco em sua missão à frente da paróquia.

Na semana que antecedeu o anúncio oficial, os colaboradores da Paróquia Sant’Ana participaram de uma reunião com o padre Tiago Felipe. O encontro foi marcado por partilha fraterna e pela apresentação da caminhada pastoral que deverá nortear o trabalho junto às comunidades.

O padre Tiago Felipe assume a paróquia em substituição ao padre Alessandro de Assis, que após onze anos à frente da Sant’Ana foi designado para uma nova função como reitor do Instituto Missionário São José, em Taubaté (SP). Ao longo desse período, o padre Alessandro vem recebendo homenagens da comunidade católica de Paranaíba pelo intenso trabalho missionário e pastoral desenvolvido na região.

Durante encontro recente com os fiéis, o padre Alessandro apresentou o andamento das obras de reforma da igreja matriz e destacou a importância das diversas comunidades que integram a Paróquia Sant’Ana.

Antes da nomeação, o padre Tiago Felipe exercia a função de vigário na Paróquia Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Taboado. Em suas redes sociais, o sacerdote também apresentou um dos projetos do Plano Diocesano de Ação Evangelizadora 2026/2029, que traz como tema “Paróquia Missionária, Igreja em saída, que caminha, reza e confia”.

A expressão “Igreja em saída”, cunhada pelo papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium (A Alegria do Evangelho), inspira uma atuação pastoral voltada ao encontro, à missão e à presença ativa da Igreja junto às comunidades.

