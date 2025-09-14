Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

Peritos dos casos Maníaco do Parque e Suzane von Richthofen estarão em Paranaíba para o Júri em Foco

O Júri em Foco será realizado no Lions Clube de Paranaíba, com check-in a partir das 18h e início às 19h. O evento terá certificação emitida pela OAB e ESA e contará ainda com praça de alimentação para o público.

Roberto Chamorro

Ingressos esgotados para evento do curso de Direito da UEMS-Paranaíba (Divulgação)
Ingressos esgotados para evento do curso de Direito da UEMS-Paranaíba (Divulgação)

Paranaíba será palco, nos dias 18 e 19 de setembro, do Júri em Foco, evento que já está com ingressos esgotados e vai reunir caravanas de São Paulo, Goiás e Minas Gerais, além de participantes de diversas cidades do Mato Grosso do Sul. O encontro promete marcar a história jurídica e acadêmica da região, trazendo nomes que se tornaram referência nacional no Tribunal do Júri e na perícia criminal.

Entre os palestrantes estão os peritos criminais Telma Rocha e Ricardo Salada, ambos com mais de 30 anos de carreira no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Grande São Paulo, núcleo especializado em crimes contra a vida. Telma atuou em casos de enorme repercussão, como o da empresária Elize Matsunaga e o do adolescente Marcelo Pesseghini. Já Salada foi responsável por perícias que pararam o país, como as dos casos do Maníaco do Parque e de Suzane von Richthofen.

O evento também contará com os advogados criminalistas Dr. João Ricardo Batista — que ganhou notoriedade nacional ao absolver um réu no júri cantando e tocando violão — e Dra. Marcela Teixeira Rezende, reconhecida pela atuação em processos de grande complexidade em Campo Grande e no interior do Estado.

Notícias Relacionadas

A ideia do Júri em Foco nasceu a partir do projeto Júri Simulado, realizado há 11 anos pela professora doutora Lisandra Moreira Martins com os acadêmicos de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). O evento é uma realização dos alunos do quarto ano de Direito da UEMS e conta com o apoio da Unifunec, FEF, Fipar, entre outras instituições de ensino da região.

O organizador do evento, Lucas dos Anjos, destacou o significado do momento e agradeceu o suporte recebido: “Esse evento só é possível graças à união de esforços. Agradeço imensamente às universidades parceiras, aos apoiadores e a todos que acreditaram no projeto. O Júri em Foco é resultado de um trabalho coletivo que vai marcar a história de Paranaíba e abrir espaço para que a sociedade compreenda a importância do Tribunal do Júri para a democracia.”

O Júri em Foco será realizado no Lions Clube de Paranaíba, com check-in a partir das 18h e início às 19h. O evento terá certificação emitida pela OAB e ESA e contará ainda com praça de alimentação para o público.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos