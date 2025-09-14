Peritos dos casos Maníaco do Parque e Suzane von Richthofen estarão em Paranaíba para o Júri em Foco

Paranaíba será palco, nos dias 18 e 19 de setembro, do Júri em Foco, evento que já está com ingressos esgotados e vai reunir caravanas de São Paulo, Goiás e Minas Gerais, além de participantes de diversas cidades do Mato Grosso do Sul. O encontro promete marcar a história jurídica e acadêmica da região, trazendo nomes que se tornaram referência nacional no Tribunal do Júri e na perícia criminal.

Entre os palestrantes estão os peritos criminais Telma Rocha e Ricardo Salada, ambos com mais de 30 anos de carreira no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Grande São Paulo, núcleo especializado em crimes contra a vida. Telma atuou em casos de enorme repercussão, como o da empresária Elize Matsunaga e o do adolescente Marcelo Pesseghini. Já Salada foi responsável por perícias que pararam o país, como as dos casos do Maníaco do Parque e de Suzane von Richthofen.

O evento também contará com os advogados criminalistas Dr. João Ricardo Batista — que ganhou notoriedade nacional ao absolver um réu no júri cantando e tocando violão — e Dra. Marcela Teixeira Rezende, reconhecida pela atuação em processos de grande complexidade em Campo Grande e no interior do Estado.