Peritos dos casos Maníaco do Parque e Suzane von Richthofen estarão em Paranaíba para o Júri em Foco

Paranaíba será palco, nos dias 18 e 19 de setembro, do Júri em Foco, evento que já está com ingressos esgotados e vai reunir caravanas de São Paulo, Goiás e Minas Gerais, além de participantes de diversas cidades do Mato Grosso do Sul. O encontro promete marcar a história jurídica e acadêmica da região, trazendo nomes que se tornaram referência nacional no Tribunal do Júri e na perícia criminal.
Entre os palestrantes estão os peritos criminais Telma Rocha e Ricardo Salada, ambos com mais de 30 anos de carreira no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Grande São Paulo, núcleo especializado em crimes contra a vida. Telma atuou em casos de enorme repercussão, como o da empresária Elize Matsunaga e o do adolescente Marcelo Pesseghini. Já Salada foi responsável por perícias que pararam o país, como as dos casos do Maníaco do Parque e de Suzane von Richthofen.
O evento também contará com os advogados criminalistas Dr. João Ricardo Batista — que ganhou notoriedade nacional ao absolver um réu no júri cantando e tocando violão — e Dra. Marcela Teixeira Rezende, reconhecida pela atuação em processos de grande complexidade em Campo Grande e no interior do Estado.
A ideia do Júri em Foco nasceu a partir do projeto Júri Simulado, realizado há 11 anos pela professora doutora Lisandra Moreira Martins com os acadêmicos de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). O evento é uma realização dos alunos do quarto ano de Direito da UEMS e conta com o apoio da Unifunec, FEF, Fipar, entre outras instituições de ensino da região.
O organizador do evento, Lucas dos Anjos, destacou o significado do momento e agradeceu o suporte recebido: “Esse evento só é possível graças à união de esforços. Agradeço imensamente às universidades parceiras, aos apoiadores e a todos que acreditaram no projeto. O Júri em Foco é resultado de um trabalho coletivo que vai marcar a história de Paranaíba e abrir espaço para que a sociedade compreenda a importância do Tribunal do Júri para a democracia.”
O Júri em Foco será realizado no Lions Clube de Paranaíba, com check-in a partir das 18h e início às 19h. O evento terá certificação emitida pela OAB e ESA e contará ainda com praça de alimentação para o público.