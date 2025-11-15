Pescadores encontram corpo no rio Paranaíba; Polícia Militar e Bombeiros são acionados

Pescadores encontraram um corpo no rio Paranaíba na tarde deste sábado (15), em Paranaíba (MS). Segundo informações preliminares, ao perceberem a situação, moradores que foram informados na cidade e no local acionaram equipes do 13º Batalhão de Polícia Militar.

Os policiais se deslocaram imediatamente para a área indicada e já realizam os primeiros procedimentos. O Corpo de Bombeiros também foi chamado e segue para o local para auxiliar na ocorrência e realizar a retirada do corpo da água.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias da morte. A perícia deverá ser acionada para investigar o caso.