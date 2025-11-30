Plano Plurianual é aprovado e projeta ações para os próximos quatro anos

A Câmara Municipal de Paranaíba aprovou, durante a 41ª sessão ordinária realizada no dia 24, o Projeto de Lei nº 021, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2026/2029. O parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos foi aprovado por unanimidade pelos vereadores, sem alterações ou discussões em plenário.



Em um município de médio porte como Paranaíba, que possui cerca de 40 mil habitantes, o PPA tem papel estratégico na organização dos recursos públicos e no direcionamento das políticas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, assistência social, desenvolvimento econômico, meio ambiente, mobilidade urbana e demais setores essenciais ao atendimento da população.



De acordo com o documento encaminhado pelo Executivo à Câmara, composto por 156 páginas, o Plano Plurianual integra um projeto municipal de desenvolvimento social e cidadania, estruturado para atender o crescimento da demanda por serviços essenciais e garantir maior eficiência na aplicação dos recursos públicos ao longo dos próximos quatro anos.



Entre os programas previstos no PPA estão o Gestão e Transparência Legislativa, que tem como objetivo assegurar à Câmara Municipal condições técnicas, operacionais e estruturais para o pleno exercício das funções legislativas, fiscalizatórias e administrativas, com eficiência e transparência.