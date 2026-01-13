PM apreende cocaína e desarticula ponto suspeito de tráfico em frente a conveniência

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de droga e na condução de adultos e adolescentes à delegacia na noite de sexta-feira (9), em Paranaíba (MS). A ocorrência foi registrada por volta das 22h, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Jardim América.

De acordo com o registro policial, a equipe da Força Tática realizava patrulhamento ostensivo e preventivo quando recebeu denúncias anônimas de moradores sobre a suposta comercialização de drogas na área externa de um estabelecimento comercial da região. As informações também apontavam consumo frequente de bebidas alcoólicas por menores de idade no local.

Diante das denúncias, os policiais intensificaram a fiscalização e observaram, no canteiro central em frente ao comércio, um grupo composto por cinco homens e duas mulheres sentados em uma mesa. Segundo a polícia, os agentes visualizaram o momento em que um dos homens entregou uma pequena porção de substância a uma das mulheres, que a escondeu dentro de uma bolsa.

O grupo foi abordado e, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. No entanto, ao verificarem o conteúdo da bolsa, os policiais localizaram uma porção de substância análoga à cocaína, com peso aproximado de 5,6 gramas. Conforme a polícia, a quantidade apreendida é considerada incompatível com uso pessoal e indicativa de possível tráfico, por poder ser fracionada e vendida em pequenas porções.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, dois adolescentes foram flagrados consumindo bebida alcoólica em via pública, supostamente fornecida pelos adultos que estavam na mesa. Questionados sobre a propriedade da droga, os envolvidos apresentaram versões contraditórias. Após a apuração inicial, um dos homens assumiu a posse do entorpecente.

Os adultos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos, sendo que um deles foi autuado também pelo crime de tráfico de drogas. Os demais responderão por fornecer bebida alcoólica a menores de idade. Os adolescentes foram levados sob escolta para os procedimentos legais cabíveis. Além da droga, duas garrafas de cerveja foram apreendidas.

Todos os envolvidos foram apresentados à autoridade policial sem o uso de algemas e sem registro de lesões aparentes. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.