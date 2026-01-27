Veículos de Comunicação
SEGURANÇA PÚBLICA

PM prende autor de furtos em estabelecimentos comerciais em Paranaíba

Roberto Chamorro

A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a preservação da ordem pública e o enfrentamento aos crimes contra o patrimônio

A Polícia Militar, por meio das equipes de Rádio Patrulha e Força Tática do 13º Batalhão r, realizou a prisão, na noite de segunda-feira(26),  de um indivíduo pela prática de furtos em estabelecimentos comerciais no município de Paranaíba.

A ocorrência teve início após registros de furtos em uma pizzaria em dois dias seguidos, quando o estabelecimento estava fechado e sem funcionários sendo o autor previamente identificado por meio de imagens de sistemas de monitoramento. Diante das informações, as guarnições intensificaram o patrulhamento e realizaram diligências contínuas com apoio do setor de inteligência.

Por volta das 22h15, a Central de Atendimento e Despacho (CAD) repassou às equipes a localização do suspeito em um terreno baldio situado no bairro de Lourdes. Ao perceber a presença policial, o indivíduo empreendeu fuga, pulando muros de residências adjacentes.  Ao tentar transpor mais um dos muros, o autor perdeu o equilíbrio e sofreu uma queda  de certa altura vindo a cair com o rosto para baixo, atingindo um monte de tijolos existentes no local, o que resultou em sangramento nasal e escoriações pelo corpo

Após a contenção, foi localizada em posse do autor uma arma branca (faca), com lâmina de 20 cm,  a qual, segundo ele, era portada para defesa pessoal. Em ato contínuo, o indivíduo confessou a autoria dos furtos, na pizzaria e também em um bar, informando ainda que parte dos valores subtraídos foi utilizada para aquisição de entorpecentes e que os objetos furtados foram repassados a terceiros.

Foram observados todos os direitos e garantias constitucionais do detido, bem como preservada sua integridade física. Em razão das lesões decorrentes da queda, o autor foi encaminhado para atendimento médico e, após liberação, conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a preservação da ordem pública e o enfrentamento aos crimes contra o patrimônio, por meio de ações integradas de patrulhamento ostensivo e inteligência policial.

