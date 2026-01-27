PM prende autor de furtos em estabelecimentos comerciais em Paranaíba

A Polícia Militar, por meio das equipes de Rádio Patrulha e Força Tática do 13º Batalhão r, realizou a prisão, na noite de segunda-feira(26), de um indivíduo pela prática de furtos em estabelecimentos comerciais no município de Paranaíba.

A ocorrência teve início após registros de furtos em uma pizzaria em dois dias seguidos, quando o estabelecimento estava fechado e sem funcionários sendo o autor previamente identificado por meio de imagens de sistemas de monitoramento. Diante das informações, as guarnições intensificaram o patrulhamento e realizaram diligências contínuas com apoio do setor de inteligência.

Por volta das 22h15, a Central de Atendimento e Despacho (CAD) repassou às equipes a localização do suspeito em um terreno baldio situado no bairro de Lourdes. Ao perceber a presença policial, o indivíduo empreendeu fuga, pulando muros de residências adjacentes. Ao tentar transpor mais um dos muros, o autor perdeu o equilíbrio e sofreu uma queda de certa altura vindo a cair com o rosto para baixo, atingindo um monte de tijolos existentes no local, o que resultou em sangramento nasal e escoriações pelo corpo