Polícia busca autor de homicídio ocorrido em churrascaria de Cassilândia

Homem de 29 anos morreu após ser esfaqueado diversas vezes, crime teria sido motivado por desentendimento anterior em casa noturna.

Roberto Chamorro

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a Polícia Civil a identificar o principal suspeito do homicídio ocorrido em Cassilândia. (foto Cassilândia Urgente)
Efetivos da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Rodoviária Federal seguem em diligências para localizar um homem de 30 anos, suspeito de assassinar um homem de 29 anos na madrugada desta sexta-feira, em Cassilândia.

De acordo com informações preliminares, suspeito e vítima haviam se envolvido em uma briga, na mesma noite, em uma casa de prostituição do município. O desentendimento teria ocorrido em razão de valores cobrados pela consumação no local. Ainda segundo apurado, o proprietário da casa noturna, com o apoio da vítima, teria agredido o suspeito após ele se recusar a pagar o valor exigido.

Após o ocorrido, ambos teriam se deslocado juntos até uma churrascaria da cidade, onde o crime foi registrado. Conforme relato do site Cassilândia Urgente, testemunhas informaram que os dois chegaram ao local em um veículo Gol branco, portando latas de cerveja e conversando normalmente.

O boletim de ocorrência aponta que, após alguns minutos no estabelecimento, um dos homens se dirigiu ao veículo, sendo seguido pelo outro. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o autor desferiu um golpe de faca no peito da vítima, seguido de outro na região do pescoço, fazendo com que o homem caísse ao solo. Mesmo após a queda, o agressor continuou o ataque com diversos golpes e, em seguida, fugiu do local.

Durante as diligências, os policiais chegaram até a mãe do suspeito, que relatou que ele poderia estar em um hospital, em razão de uma briga. No entanto, ao chegarem à unidade de saúde, a equipe médica informou que o homem recebeu atendimento e fugiu antes da chegada da polícia.

O principal suspeito já foi identificado pela Polícia Civil. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas. Segundo a polícia, a vítima teve dificuldade de se defender, o que caracteriza o caso como homicídio qualificado. Após o crime, o autor fugiu no próprio veículo e deixou um par de chinelos no local.

Apesar do acionamento da ambulância e das equipes de socorro, a vítima morreu ainda no local. A dinâmica exata do crime e o número de golpes somente serão confirmados após o trabalho da perícia criminal.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia. Após os procedimentos técnicos, o corpo foi encaminhado para os trâmites legais. As forças de segurança seguem mobilizadas para localizar o suspeito.

