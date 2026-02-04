Polícia busca autor de homicídio ocorrido em churrascaria de Cassilândia

Efetivos da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Rodoviária Federal seguem em diligências para localizar um homem de 30 anos, suspeito de assassinar um homem de 29 anos na madrugada desta sexta-feira, em Cassilândia.

De acordo com informações preliminares, suspeito e vítima haviam se envolvido em uma briga, na mesma noite, em uma casa de prostituição do município. O desentendimento teria ocorrido em razão de valores cobrados pela consumação no local. Ainda segundo apurado, o proprietário da casa noturna, com o apoio da vítima, teria agredido o suspeito após ele se recusar a pagar o valor exigido.

Após o ocorrido, ambos teriam se deslocado juntos até uma churrascaria da cidade, onde o crime foi registrado. Conforme relato do site Cassilândia Urgente, testemunhas informaram que os dois chegaram ao local em um veículo Gol branco, portando latas de cerveja e conversando normalmente.

O boletim de ocorrência aponta que, após alguns minutos no estabelecimento, um dos homens se dirigiu ao veículo, sendo seguido pelo outro. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o autor desferiu um golpe de faca no peito da vítima, seguido de outro na região do pescoço, fazendo com que o homem caísse ao solo. Mesmo após a queda, o agressor continuou o ataque com diversos golpes e, em seguida, fugiu do local.