Polícia busca autor de homicídio ocorrido em churrascaria de Cassilândia

Efetivos da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Rodoviária Federal seguem em diligências para localizar um homem de 30 anos, suspeito de assassinar um homem de 29 anos na madrugada desta sexta-feira, em Cassilândia.
De acordo com informações preliminares, suspeito e vítima haviam se envolvido em uma briga, na mesma noite, em uma casa de prostituição do município. O desentendimento teria ocorrido em razão de valores cobrados pela consumação no local. Ainda segundo apurado, o proprietário da casa noturna, com o apoio da vítima, teria agredido o suspeito após ele se recusar a pagar o valor exigido.
Após o ocorrido, ambos teriam se deslocado juntos até uma churrascaria da cidade, onde o crime foi registrado. Conforme relato do site Cassilândia Urgente, testemunhas informaram que os dois chegaram ao local em um veículo Gol branco, portando latas de cerveja e conversando normalmente.
O boletim de ocorrência aponta que, após alguns minutos no estabelecimento, um dos homens se dirigiu ao veículo, sendo seguido pelo outro. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o autor desferiu um golpe de faca no peito da vítima, seguido de outro na região do pescoço, fazendo com que o homem caísse ao solo. Mesmo após a queda, o agressor continuou o ataque com diversos golpes e, em seguida, fugiu do local.
Durante as diligências, os policiais chegaram até a mãe do suspeito, que relatou que ele poderia estar em um hospital, em razão de uma briga. No entanto, ao chegarem à unidade de saúde, a equipe médica informou que o homem recebeu atendimento e fugiu antes da chegada da polícia.
O principal suspeito já foi identificado pela Polícia Civil. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas. Segundo a polícia, a vítima teve dificuldade de se defender, o que caracteriza o caso como homicídio qualificado. Após o crime, o autor fugiu no próprio veículo e deixou um par de chinelos no local.
Apesar do acionamento da ambulância e das equipes de socorro, a vítima morreu ainda no local. A dinâmica exata do crime e o número de golpes somente serão confirmados após o trabalho da perícia criminal.
A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia. Após os procedimentos técnicos, o corpo foi encaminhado para os trâmites legais. As forças de segurança seguem mobilizadas para localizar o suspeito.