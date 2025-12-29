Polícia Civil conclui número recorde de investigações em Paranaíba em 2025

A 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba, encerrou o ano de 2025 com um resultado histórico: o maior número de investigações concluídas já registrado no município. Em texto divulgado no portal da Policia Civil de Mato Grosso do Sul foram registradas 2.199 investigações e procedimentos policiais finalizados, refletindo a intensidade e a eficiência do trabalho desenvolvido ao longo do ano.
O balanço aponta que, somente em 2025, a unidade realizou 3.127 registros de ocorrências policiais, que deram origem a apurações técnicas, diligências qualificadas, oitivas, análises probatórias e relatórios conclusivos. O volume reafirma o papel da Polícia Civil como órgão responsável pela elucidação de crimes e pela produção de provas para o Sistema de Justiça.
No campo investigativo, foram 859 Inquéritos Policiais instaurados, enquanto 1.027 inquéritos foram concluídos, número superior ao total de procedimentos abertos no mesmo período. O desempenho evidencia não apenas a alta demanda enfrentada pela unidade, mas também a capacidade de dar vazão a investigações em andamento, reduzindo o passivo e aumentando a efetividade da persecução penal.
Outro dado de grande impacto foi a incineração de 11.633,57389 quilos de drogas apreendidas, realizada após o cumprimento de todos os trâmites legais. A ação reforça o enfrentamento ao tráfico de entorpecentes e representa um resultado concreto do trabalho investigativo desenvolvido no município.
Em relação às infrações penais de menor potencial ofensivo, a delegacia instaurou 955 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), com 1.033 procedimentos concluídos. Já no que se refere aos Autos de Apuração de Ato Infracional (AAAI), relativos a infrações praticadas por adolescentes, foram 127 autos instaurados e 139 concluídos ao longo do ano.
Como reflexo direto das ações repressivas decorrentes das investigações, a Polícia Civil efetuou 83 prisões, além da apreensão de 43 veículos e da retirada de circulação de 21 armas de fogo e munições em Paranaíba, contribuindo para o aumento da segurança da população.
De acordo com o delegado de Polícia Igor Mendes Ferreira de Faria, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba, os números demonstram o compromisso da instituição com a efetividade da persecução penal, a responsabilização dos autores de crimes e a proteção da sociedade.