Polícia Civil conclui número recorde de investigações em Paranaíba em 2025

A 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba, encerrou o ano de 2025 com um resultado histórico: o maior número de investigações concluídas já registrado no município. Em texto divulgado no portal da Policia Civil de Mato Grosso do Sul foram registradas 2.199 investigações e procedimentos policiais finalizados, refletindo a intensidade e a eficiência do trabalho desenvolvido ao longo do ano.

O balanço aponta que, somente em 2025, a unidade realizou 3.127 registros de ocorrências policiais, que deram origem a apurações técnicas, diligências qualificadas, oitivas, análises probatórias e relatórios conclusivos. O volume reafirma o papel da Polícia Civil como órgão responsável pela elucidação de crimes e pela produção de provas para o Sistema de Justiça.

No campo investigativo, foram 859 Inquéritos Policiais instaurados, enquanto 1.027 inquéritos foram concluídos, número superior ao total de procedimentos abertos no mesmo período. O desempenho evidencia não apenas a alta demanda enfrentada pela unidade, mas também a capacidade de dar vazão a investigações em andamento, reduzindo o passivo e aumentando a efetividade da persecução penal.

Outro dado de grande impacto foi a incineração de 11.633,57389 quilos de drogas apreendidas, realizada após o cumprimento de todos os trâmites legais. A ação reforça o enfrentamento ao tráfico de entorpecentes e representa um resultado concreto do trabalho investigativo desenvolvido no município.