Polícia Civil de Paranaíba vai incinerar mais de duas toneladas de drogas

A operação será realizada na próxima sexta-feira com forte esquema de segurança do transporta ao processo de queima

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

A ação faz parte do esforço contínuo das forças de segurança para combater o tráfico de drogas na região
A ação faz parte do esforço contínuo das forças de segurança para combater o tráfico de drogas na região

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realizará, nesta sexta-feira (20), a incineração de mais de duas toneladas de drogas apreendidas, entre cocaína e maconha. Os entorpecentes estavam armazenados na Delegacia Regional de Paranaíba e serão destruídos em fornos industriais de uma planta frigorífica localizada no município de Aparecida do Taboado.

Um forte esquema de segurança está sendo montado para garantir o transporte e a destruição segura das substâncias. A operação contará com escolta policial e seguirá protocolos rigorosos, a fim de evitar qualquer tipo de incidente durante o trajeto e o processo de incineração.

A ação faz parte do esforço contínuo das forças de segurança para combater o tráfico de drogas na região e eliminar substâncias ilícitas que foram retiradas de circulação em diversas operações policiais.

