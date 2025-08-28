Polícia Civil divulga imagens de foragidos da Justiça

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba divulgou nesta quarta-feira (27) cartazes com fotos de dois homens que estão foragidos da Justiça. Eles têm mandados de prisão em aberto por crimes graves, como estupro de vulnerável e descumprimento de medida protetiva.

Um dos procurados é Edgar Martins Paiva Júnior, de 35 anos. Contra ele existem dois mandados de prisão. Edgar é investigado por descumprir medidas da Lei Maria da Penha e também responde a uma regressão de regime.

O outro é Pedro Alves de Assunção, de 71 anos. Ele foi condenado a 47 anos e cinco meses de prisão por estupro de vulnerável. Mesmo condenado, não foi encontrado e continua foragido.