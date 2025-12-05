Polícia Civil incinera mais de 7 toneladas de drogas durante Operação CODESUL II em Paranaíba

m uma operação coordenada entre diversas forças de segurança pública, a Polícia Civil realizou, nesta sexta-feira (5), a incineração de mais de 7 toneladas de drogas apreendidas em Paranaíba. A ação integrou a Operação CODESUL II e reforça o enfrentamento qualificado ao tráfico de entorpecentes. A destruição das substâncias ocorreu nas imediações do Frigorífico Frigosul, em Aparecida do Taboado, somando 7.278 quilos de maconha e cocaína.

A operação foi conduzida pela Primeira Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba e contou com apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Perícia Criminal e Vigilância Sanitária Municipal. A articulação conjunta demonstra a força da atuação integrada no combate ao crime organizado e na retirada de grandes volumes de entorpecentes de circulação.

Segundo a Polícia Civil, o volume incinerado representa mais do que uma marca expressiva: é um resultado concreto do trabalho contínuo das forças de segurança. As mais de sete toneladas destruídas deixaram de abastecer redes criminosas, contribuindo para enfraquecer financeiramente organizações e evitar impactos negativos à sociedade. A ação também simboliza a presença firme do Estado na repressão ao tráfico.