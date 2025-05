Polícia Civil investiga morte da bebê; exames saem em 40 dias e família pede justiça

A Polícia Civil de Paranaíba segue trabalhando no caso da morte da bebê Maria Hellena, de 9 meses, ocorrida no dia 29 de abril, após receber uma injeção na Santa Casa de Misericórdia. De acordo com o delegado regional, Dr. Lúcio Barros, o delegado responsável pelo caso já enviou ofício ao hospital, solicitando informações e requisitando imagens das câmeras do circuito de segurança.

A espera agora é pelo resultado dos exames necroscópicos realizados após a exumação do corpo, a pedido da família, que abriu Boletim de Ocorrência após não concordar com o resultado apontado no documento de óbito emitido pelo Instituto de Medicina Legal.

No dia 9 de maio, foi feita a exumação do corpo da bebê pela equipe da perícia criminal, médico legista e outros servidores públicos, além de familiares, quando foi realizada a retirada de material enviado para o Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF), ligado à Coordenadoria Geral de Perícias da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de MS.

Dois exames estão em andamento: o anatomopatológico, exame microscópico em tecidos humanos, usado para identificar doenças e ajudar a diferenciar causas naturais de causas externas, que está sendo feito em Campo Grande. Outro exame, o toxicológico, que ajuda a encontrar substâncias tóxicas no corpo, está sendo realizado em Cuiabá pela Politec. A previsão é de que os resultados sejam conhecidos em 40 dias.

De acordo com o delegado regional, Dr. Lúcio Barros, independentemente dos resultados dos exames, a polícia vai examinar as imagens que ainda não foram disponibilizadas pelo hospital. O delegado responsável pelo caso, Dr. Igor Mendes , deve começar a ouvir o depoimento de profissionais que estavam na unidade de saúde no dia da morte da bebê.