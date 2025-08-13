Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de feminicídio em Paranaíba

Na tarde desta terça-feira (12), por volta das 17h, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em ação conjunta da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba, prendeu em flagrante um homem de 37 anos acusado de tentar matar sua companheira, de 44 anos, em contexto de violência doméstica e de gênero.

Segundo as investigações, o crime aconteceu em uma residência às margens da BR-158, próximo ao número 200. A vítima relatou que, após um episódio de ciúmes, o agressor desferiu ao menos quatro golpes de faca — dois nas costas e dois no rosto, atingindo o queixo — com clara intenção de tirar sua vida. A tentativa não foi consumada por circunstâncias alheias à vontade do autor.

Mesmo gravemente ferida, a mulher conseguiu fugir em sua motocicleta, pedir ajuda a populares e foi levada pela Polícia Militar ao Pronto-Socorro da Santa Casa.