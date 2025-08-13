Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de feminicídio em Paranaíba

Mulher de 44 anos sofreu quatro golpes de faca; ação rápida das forças policiais impediu a fuga do agressor

Roberto Chamorro

Moto usada para fuga em busca de socorro.

Na tarde desta terça-feira (12), por volta das 17h, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em ação conjunta da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba, prendeu em flagrante um homem de 37 anos acusado de tentar matar sua companheira, de 44 anos, em contexto de violência doméstica e de gênero.

Segundo as investigações, o crime aconteceu em uma residência às margens da BR-158, próximo ao número 200. A vítima relatou que, após um episódio de ciúmes, o agressor desferiu ao menos quatro golpes de faca — dois nas costas e dois no rosto, atingindo o queixo — com clara intenção de tirar sua vida. A tentativa não foi consumada por circunstâncias alheias à vontade do autor.

Mesmo gravemente ferida, a mulher conseguiu fugir em sua motocicleta, pedir ajuda a populares e foi levada pela Polícia Militar ao Pronto-Socorro da Santa Casa.

Investigadores das duas delegacias iniciaram diligências imediatamente e localizaram o suspeito menos de uma hora após o crime, efetuando sua prisão. Ele foi conduzido à DAM, onde foi autuado em flagrante.

A vítima permanece em acompanhamento médico, com lesões na lombar, na região das costelas e no rosto.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso no combate à violência contra mulheres e meninas, atuando de forma rápida e firme para responsabilizar agressores e proteger vítimas. A instituição mantém ações integradas de investigação, prevenção e apoio, buscando romper ciclos de violência e promover segurança e dignidade.

