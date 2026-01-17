Polícia Civil prende homem por descumprimento de medida protetiva e perseguição em Paranaíba

A Polícia Civil de Paranaíba, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG/NRI), realizou na tarde desta sexta-feira (16) a prisão de um homem de 32 anos, autuado em flagrante delito por descumprimento de medida protetiva de urgência e pelo crime de perseguição contra sua ex-companheira.

O autor já havia sido preso em flagrante em dezembro de 2025 pelo mesmo tipo de conduta. Mesmo assim, voltou a perseguir a vítima, chegando a ir até a porta da delegacia no momento em que ela buscava proteção, demonstrando total desrespeito às determinações judiciais e colocando em risco a integridade da mulher.

Apesar das medidas protetivas em vigor, o indivíduo continuava monitorando e tentando se aproximar da vítima. A identificação rápida por meio de câmeras de segurança e a pronta atuação da equipe policial possibilitaram a prisão no local de trabalho do suspeito, poucos minutos após o ocorrido.