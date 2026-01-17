Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Polícia Civil prende homem por descumprimento de medida protetiva e perseguição em Paranaíba

Suspeito de 32 anos já havia sido preso em dezembro e voltou a perseguir a ex-companheira, inclusive nas proximidades da delegacia

Roberto Chamorro

pronta resposta das equipes da DAM e do SIG/NRI impediram que a situação evoluísse para agressões mais graves
pronta resposta das equipes da DAM e do SIG/NRI impediram que a situação evoluísse para agressões mais graves

A Polícia Civil de Paranaíba, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG/NRI), realizou na tarde desta sexta-feira (16) a prisão de um homem de 32 anos, autuado em flagrante delito por descumprimento de medida protetiva de urgência e pelo crime de perseguição contra sua ex-companheira.

O autor já havia sido preso em flagrante em dezembro de 2025 pelo mesmo tipo de conduta. Mesmo assim, voltou a perseguir a vítima, chegando a ir até a porta da delegacia no momento em que ela buscava proteção, demonstrando total desrespeito às determinações judiciais e colocando em risco a integridade da mulher.

Apesar das medidas protetivas em vigor, o indivíduo continuava monitorando e tentando se aproximar da vítima. A identificação rápida por meio de câmeras de segurança e a pronta atuação da equipe policial possibilitaram a prisão no local de trabalho do suspeito, poucos minutos após o ocorrido.

Notícias Relacionadas

O caso evidencia a gravidade da violência psicológica e da perseguição, condutas que frequentemente antecedem agressões físicas mais severas. A ação policial reafirma o compromisso institucional de tolerância zero frente à violência doméstica e de gênero.

A Polícia Civil destaca que o trabalho no enfrentamento à violência contra a mulher é permanente e reforça a importância da colaboração da população. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais, com garantia de sigilo e proteção às vítimas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos