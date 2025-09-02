Polícia Civil prende homem por furto e cumpre mandados contra condenados em Paranaíba 

A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba/MS, prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (1º), um homem de 52 anos pelo crime de furto qualificado. Ele foi detido logo após o registro da ocorrência envolvendo a subtração de R$ 1.700 no estacionamento de um supermercado da região central.
A vítima, um idoso de 77 anos, estava acompanhada da irmã quando foi abordada pelo autor. Enquanto conversava com o homem, o suspeito aproveitou-se da condição física e da idade avançada da vítima para retirar o dinheiro de sua carteira. O furto só foi percebido alguns instantes depois, o que levou o idoso a registrar a ocorrência.
Com base nas informações prestadas e na análise das imagens do sistema de monitoramento, a equipe do SIG localizou o autor em sua residência e o conduziu à delegacia. O material audiovisual confirmou a materialidade do crime, subsidiando a prisão em flagrante.
Além da prisão pelo furto, a Polícia Civil cumpriu ainda dois mandados de prisão na tarde de segunda-feira em Paranaíba. As ordens foram expedidas pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior, que determinou a regressão cautelar de regime contra dois condenados: um homem de 22 anos, sentenciado por tráfico de drogas, e outro de 47 anos, condenado por homicídio qualificado.