Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia Civil prende homem por furto e cumpre mandados contra condenados em Paranaíba 

Investigações rápidas e cumprimento de ordens judiciais reforçam o trabalho da Polícia Civil no combate a crimes patrimoniais e no acompanhamento da execução penal.

Roberto Chamorro

Ações distintas ocorreram na segunda-feira (1º) e resultaram na prisão de três pessoas, incluindo um homem flagrado furtando R$ 1,7 mil de um idoso
Ações distintas ocorreram na segunda-feira (1º) e resultaram na prisão de três pessoas, incluindo um homem flagrado furtando R$ 1,7 mil de um idoso

A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba/MS, prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (1º), um homem de 52 anos pelo crime de furto qualificado. Ele foi detido logo após o registro da ocorrência envolvendo a subtração de R$ 1.700 no estacionamento de um supermercado da região central. 

A vítima, um idoso de 77 anos, estava acompanhada da irmã quando foi abordada pelo autor. Enquanto conversava com o homem, o suspeito aproveitou-se da condição física e da idade avançada da vítima para retirar o dinheiro de sua carteira. O furto só foi percebido alguns instantes depois, o que levou o idoso a registrar a ocorrência. 

Notícias Relacionadas

Com base nas informações prestadas e na análise das imagens do sistema de monitoramento, a equipe do SIG localizou o autor em sua residência e o conduziu à delegacia. O material audiovisual confirmou a materialidade do crime, subsidiando a prisão em flagrante. 

Além da prisão pelo furto, a Polícia Civil cumpriu ainda dois mandados de prisão na tarde de segunda-feira em Paranaíba. As ordens foram expedidas pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior, que determinou a regressão cautelar de regime contra dois condenados: um homem de 22 anos, sentenciado por tráfico de drogas, e outro de 47 anos, condenado por homicídio qualificado.  

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos