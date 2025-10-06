Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

DISK DROGAS

Polícia desarticula e prende entregadores de 'Disk Drogas' em Paranaíba

Os policiais localizaram os criminosos após colherem informações sobre o serviço de entregas durante patrulhamento no bairro de Lourdes

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram seguidos pelos policiais - Foto/ArquivoRCN67
Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram seguidos pelos policiais - Foto/ArquivoRCN67

Durante a noite de domingo, 5 de setembro, a equipe da Força Tática, do 13° Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba, prendeu dois homens que realizavam entregas de drogas na modalidade delivery em Paranaíba. Na ação também foram apreendidos entorpecentes já prontos para comercialização. Confira os detalhes da ocorrência:

