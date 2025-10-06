Durante a noite de domingo, 5 de setembro, a equipe da Força Tática, do 13° Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba, prendeu dois homens que realizavam entregas de drogas na modalidade delivery em Paranaíba. Na ação também foram apreendidos entorpecentes já prontos para comercialização. Confira os detalhes da ocorrência:
DISK DROGAS
Polícia desarticula e prende entregadores de 'Disk Drogas' em Paranaíba
Os policiais localizaram os criminosos após colherem informações sobre o serviço de entregas durante patrulhamento no bairro de Lourdes
