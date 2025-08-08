Polícia Militar Ambiental flagra desmatamento ilegal em Paranaíba

A Policia Militar Ambiental de MS flagrou um desmatamento ilegal em Paranaíba, através de monitoramento de satélite. A ação da Polícia Militar Ambiental (PMA) foi desencadeada após o Centro de Monitoramento Ambiental da PMMS identificar um foco de incêndio em uma área rural do município. A Operação Focus visa coibir práticas como queimadas irregulares e desmatamentos, utilizando dados em tempo real para ações

Ao chegar ao local, os policiais constataram que a vegetação nativa havia sido derrubada e empilhada em leiras — muitas já queimadas — revelando que o crime ambiental vinha sendo praticado há algum tempo. Parte do material ainda estava em combustão. Apesar da gravidade da situação, não foram encontradas pessoas ou máquinas no momento da vistoria.

O proprietário da área, residente em outro estado, afirmou que havia contratado uma equipe para “limpeza” com a finalidade de implantar pastagem. No entanto, ele não apresentou nenhuma licença ambiental válida para o corte das árvores. Além disso, a queima controlada está proibida em todo o Mato Grosso do Sul até o dia 30 de novembro.