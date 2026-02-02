Polícia Militar atua em duas ocorrências e detém envolvidos por tumulto, embriaguez e ameaças em Paranaíba

A Polícia Militar de Paranaíba, por meio de equipes da Radiopatrulha do 13º Batalhão, atendeu a duas ocorrências distintas no fim de semana, envolvendo tumulto, embriaguez, direção perigosa e ameaças à população, resultando na condução de envolvidos à Delegacia de Polícia Civil.

Tumulto em bar termina com apreensão de adolescentes

No início da manhã do dia 1º de fevereiro , a Polícia Militar foi acionada via Central de Atendimento para atender uma denúncia de briga generalizada em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Coronel Gustavo Rodrigues da Silva. No local, os policiais visualizaram um veículo deixando o local em alta velocidade, o que motivou a tentativa imediata de abordagem.

Durante o procedimento, os ocupantes do veículo desobedeceram às ordens da guarnição e apresentaram resistência ativa e comportamento agressivo, sendo necessário o uso diferenciado da força para garantir a segurança da equipe e de terceiros.

Na fiscalização, foi constatado que o condutor era menor de idade e apresentava visíveis sinais de embriaguez, como odor etílico e desequilíbrio. O adolescente recusou-se a realizar o teste do etilômetro, sendo confeccionado o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora. No interior do veículo, os policiais localizaram um recipiente contendo bebidas alcoólicas.

Mesmo após a contenção, durante o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, os envolvidos proferiram ameaças contra os policiais militares e tentaram tumultuar os trabalhos da equipe. Um adulto e dois adolescentes foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.