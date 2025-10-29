Polícia Militar de Paranaíba emite alerta sobre uso e regras de circulação de bicicletas elétricas e ciclomotores

O 13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba (MS) emitiu um alerta máximo à população sobre segurança e cumprimento das normas legais para o uso de bicicletas elétricas, veículos autopropelidos e ciclomotores. A iniciativa visa prevenir acidentes graves e garantir o respeito à legislação federal.

I. Risco de acidentes e importância do capacete

Em várias regiões do país, cresce o número de acidentes envolvendo bicicletas elétricas, veículos autopropelidos e ciclomotores — muitos deles provocados pelo excesso de velocidade e pela falta de equipamentos de segurança, especialmente o capacete, cuja ausência tem sido amplamente noticiada pela imprensa.

O não uso do capacete chama atenção por resultar em lesões graves, como traumatismo craniano e traumatismo raquimedular, que frequentemente exigem internações complexas, cirurgias e podem causar sequelas permanentes.

O 13º BPM reforça que, em veículos de duas rodas — que não oferecem a estabilidade de um carro —, o capacete é um item essencial de segurança, capaz de salvar vidas mesmo em impactos de baixa velocidade.

II. Diferenças entre bicicleta elétrica, veículo autopropelido e ciclomotor

É fundamental que os condutores compreendam as diferenças entre os tipos de veículos, já que as regras de habilitação e equipamentos variam conforme a Resolução 996/2023 do Contran.

Veículo autopropelido

Inclui patinetes e monociclos elétricos.

Movidos apenas por motor, sem necessidade de pedalar;

Não exigem habilitação nem emplacamento;

Velocidade máxima: 32 km/h ;

; Uso de capacete e equipamentos de proteção (joelheira e cotoveleira) é recomendado ;

; Devem circular apenas em locais autorizados pela prefeitura e manter velocidade de até 6 km/h em calçadas.

Bicicleta elétrica (E-bike)

Trata-se de uma bicicleta comum com motor auxiliar de até 1.000 watts, que funciona apenas enquanto o ciclista pedala (sistema de pedal assistido).