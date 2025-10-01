Polícia Militar desarticula esquema de combustível clandestino e prende três suspeitos na BR-158

Na noite de terça-feira (30/09), por volta das 19h40, a Equipe de Força Tática do 13º Batalhão da Polícia Militar desencadeou uma operação que resultou na prisão de três indivíduos e na apreensão de grande quantidade de combustíveis desviados de forma criminosa, na região da Vila Raimundo, às margens da BR-158.

A ação teve início a partir de uma denúncia que relatava movimentações suspeitas envolvendo veículos de carga e galões plásticos. Após diligências preliminares, os policiais confirmaram a prática de transbordo de combustíveis de caminhões-tanque para recipientes improvisados, destinados à comercialização clandestina.

Com a chegada das equipes ao local, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos e abordados. Durante as buscas, foram encontrados vários galões cheios de etanol, configurando o crime de furto qualificado. Os militares também identificaram um imóvel utilizado como armazém irregular, onde havia expressiva quantidade de combustível armazenado de forma clandestina.