Polícia Militar desarticula esquema de combustível clandestino e prende três suspeitos na BR-158

Na noite de terça-feira (30/09), por volta das 19h40, a Equipe de Força Tática do 13º Batalhão da Polícia Militar desencadeou uma operação que resultou na prisão de três indivíduos e na apreensão de grande quantidade de combustíveis desviados de forma criminosa, na região da Vila Raimundo, às margens da BR-158.
A ação teve início a partir de uma denúncia que relatava movimentações suspeitas envolvendo veículos de carga e galões plásticos. Após diligências preliminares, os policiais confirmaram a prática de transbordo de combustíveis de caminhões-tanque para recipientes improvisados, destinados à comercialização clandestina.
Com a chegada das equipes ao local, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos e abordados. Durante as buscas, foram encontrados vários galões cheios de etanol, configurando o crime de furto qualificado. Os militares também identificaram um imóvel utilizado como armazém irregular, onde havia expressiva quantidade de combustível armazenado de forma clandestina.
Diante das evidências, os envolvidos receberam voz de prisão pelos crimes de furto qualificado mediante concurso de pessoas, associação criminosa, receptação e comercialização irregular de combustíveis e derivados.
A Perícia Criminal foi acionada e realizou os levantamentos técnicos no local. Todo o material apreendido, assim como os detidos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.
A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas no combate a crimes que colocam em risco a segurança pública, especialmente pelo risco de explosões e incêndios devido ao armazenamento irregular de combustíveis.