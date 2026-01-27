Polícia Militar prende grupo por tráfico de drogas em Inocência

No início da tarde de terça-feira (27), a Polícia Militar de Inocência (MS) realizou uma ação de combate ao tráfico de drogas após receber denúncias anônimas informando que um grupo de indivíduos estaria comercializando entorpecentes de forma contínua nas proximidades de um complexo de bares e alojamentos da cidade.
De posse das informações, os policiais localizaram e identificaram os suspeitos descritos na denúncia. Durante a abordagem, foram encontradas diversas porções de drogas já embaladas para comercialização, além de dinheiro em espécie.
Em diligência complementar, a equipe policial identificou ainda um local utilizado como depósito dos entorpecentes. No imóvel, foi apreendida uma grande quantidade de drogas, bem como materiais utilizados para o fracionamento e preparo dos produtos ilícitos para venda.
Todos os envolvidos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados à unidade policial competente para as providências cabíveis. Ao final da ação, foram apreendidas porções de maconha, crack e cocaína.