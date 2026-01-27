Polícia Militar prende grupo por tráfico de drogas em Inocência

No início da tarde de terça-feira (27), a Polícia Militar de Inocência (MS) realizou uma ação de combate ao tráfico de drogas após receber denúncias anônimas informando que um grupo de indivíduos estaria comercializando entorpecentes de forma contínua nas proximidades de um complexo de bares e alojamentos da cidade.

De posse das informações, os policiais localizaram e identificaram os suspeitos descritos na denúncia. Durante a abordagem, foram encontradas diversas porções de drogas já embaladas para comercialização, além de dinheiro em espécie.