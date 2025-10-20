Polícia Militar recupera ferramentas furtadas e prende autor após agressão a policial

Na tarde de 18 de outubro, equipes de Radiopatrulha do 13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba recuperaram diversas ferramentas furtadas das dependências da estação de tratamento de esgoto da SANESUL, localizada no bairro Daniel 5.

Durante as diligências, os policiais receberam informações de que o suspeito estaria oferecendo os objetos furtados para venda na região. As equipes se deslocaram até uma residência desabitada, apontada em denúncias como ponto de uso de entorpecentes, onde o homem foi localizado e abordado.

Ao ser questionado, o indivíduo confessou ter enterrado parte dos materiais furtados no quintal e indicou o local exato. Durante as buscas, foram encontradas duas picaretas, dois martelos, um protetor auricular e duas enxadas, todos reconhecidos como pertencentes à empresa vítima.