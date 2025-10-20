Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

POLÍCIA / OCORRÊNCIA

Polícia Militar recupera ferramentas furtadas e prende autor após agressão a policial

Homem foi localizado em imóvel abandonado e tentou agredir policial durante abordagem; foi contido com munição não letal.

Roberto Chamorro

PM de Paranaíba recupera ferramentas furtadas e detém suspeito após resistência à prisão
PM de Paranaíba recupera ferramentas furtadas e detém suspeito após resistência à prisão

Na tarde de 18 de outubro, equipes de Radiopatrulha do 13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba recuperaram diversas ferramentas furtadas das dependências da estação de tratamento de esgoto da SANESUL, localizada no bairro Daniel 5.

Durante as diligências, os policiais receberam informações de que o suspeito estaria oferecendo os objetos furtados para venda na região. As equipes se deslocaram até uma residência desabitada, apontada em denúncias como ponto de uso de entorpecentes, onde o homem foi localizado e abordado.

Ao ser questionado, o indivíduo confessou ter enterrado parte dos materiais furtados no quintal e indicou o local exato. Durante as buscas, foram encontradas duas picaretas, dois martelos, um protetor auricular e duas enxadas, todos reconhecidos como pertencentes à empresa vítima.

Enquanto a ação era realizada, o suspeito passou a agredir fisicamente um dos policiais militares, com socos e chutes, exigindo resposta imediata para preservar a integridade física dos envolvidos. Diante da resistência, foi necessário o emprego de munição não letal (elastômero), que atingiu a coxa do agressor e cessou a ação violenta.

Os materiais recuperados foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

De acordo com a Polícia Militar, todas as ações foram conduzidas dentro dos parâmetros legais, com uso proporcional da força e respeito aos direitos do conduzido.

