Polícia Militar resgata cachorro cego em córrego de Paranaíba

Durante patrulhamento ostensivo pela Rua Araxá 3, a equipe foi acionada por uma moradora que relatou a presença de um cão de pequeno porte em situação de risco

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Os militares adentraram o córrego e realizaram o resgate com segurança - Foto/Redes Sociais
Os militares adentraram o córrego e realizaram o resgate com segurança - Foto/Redes Sociais

Durante patrulhamento, equipe do 13º BPM resgatou um cão de pequeno porte em risco próximo à “Ponte da Fipar”, em Paranaíba. Um moradora acolheu o animal temporariamente enquanto o tutor era localizado. Saiba os detalhes da ocorrência:

