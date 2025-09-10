Durante patrulhamento, equipe do 13º BPM resgatou um cão de pequeno porte em risco próximo à “Ponte da Fipar”, em Paranaíba. Um moradora acolheu o animal temporariamente enquanto o tutor era localizado. Saiba os detalhes da ocorrência:
resgate animal
Polícia Militar resgata cachorro cego em córrego de Paranaíba
Durante patrulhamento ostensivo pela Rua Araxá 3, a equipe foi acionada por uma moradora que relatou a presença de um cão de pequeno porte em situação de risco
